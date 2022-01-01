Daolity (DAOLITY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Daolity (DAOLITY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Daolity (DAOLITY) מידע Daolity makes it easy to build, test, deploy Web3 Apps and features your business needs alongside your team; in minutes — with clicks, no codes. אתר רשמי: https://www.daolity.com/ מסמך לבן: https://docs.daolity.com/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6123c1BeE174Cbf500AB6C02CEE47Ec348FE871F קנה DAOLITYעכשיו!

Daolity (DAOLITY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Daolity (DAOLITY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M שיא כל הזמנים: $ 0.007554 $ 0.007554 $ 0.007554 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00005 $ 0.00005 $ 0.00005 למידע נוסף על Daolity (DAOLITY) מחיר

Daolity (DAOLITY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Daolity (DAOLITY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DAOLITY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DAOLITYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DAOLITYטוקניומיקה, חקרו אתDAOLITYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

