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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Final Form Bull, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Final Form Bull, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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The Final Form Bull (CZ) ניתוח טכני היום

The Final Form Bull (CZ) ניתוח טכני היום

דף The Final Form Bull הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CZ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Final Form Bull למטה.

The Final Form Bull (CZ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002787---33.23%-74.77%-62.84%
למידע נוסף על The Final Form Bull מחיר

The Final Form Bull אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Final Form Bull במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 6
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 6קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00282
0.00281
R2
0.00281
0.00279
R1
0.00279
0.00279
PP
0.00278
0.00278
S1
0.00276
0.00276
S2
0.00275
0.00276
S3
0.00273
0.00275

The Final Form Bull אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-2.35M
$0.03 M
$2.38 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

The Final Form Bull זרימת הון

זרימת נטו פנימהCZUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על The Final Form Bull

סחור ב The Final Form Bull (CZ) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The Final Form Bull מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1CZ
$0.00283
$0.00283$0.00283
+6.67%
20.23M (USDT)
/USDTCZ
$0.002787
$0.002787$0.002787
+3.60%
26.89M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CZ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CZ
CZ
USD
USD

1 CZ = 0.002787 USD

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