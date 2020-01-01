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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cysic, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cysic, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Cysic (CYS) ניתוח טכני היום

Cysic (CYS) ניתוח טכני היום

דף Cysic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CYS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cysic למטה.

Cysic (CYS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.5494---51.17%+78.37%+22.30%
למידע נוסף על Cysic מחיר

Cysic אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cysic במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.5506
0.5506
R2
0.5506
0.5505
R1
0.5505
0.5505
PP
0.5505
0.5505
S1
0.5504
0.5504
S2
0.5504
0.5504
S3
0.5503
0.5504

Cysic אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.23M
$1.53 M
$1.77 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.16M
קניות פעילות ל-3 ימים
$6.44 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$6.61 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.48M
קניות פעילות ל-7 ימים
$61.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$60.66 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cysic זרימת הון

זרימת נטו פנימהCYSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Cysic (CYS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cysic מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCYS
$0.5486
$0.5486$0.5486
+0.34%
732.48K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CYS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CYS
CYS
USD
USD

1 CYS = 0.5494 USD

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