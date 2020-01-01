Cysic (CYS) ניתוח טכני היום דף Cysic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CYS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cysic למטה. הירשם

Cysic (CYS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.5494 -- -51.17% +78.37% +22.30%

Cysic אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cysic במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.5506 0.5506 R2 0.5506 0.5505 R1 0.5505 0.5505 PP 0.5505 0.5505 S1 0.5504 0.5504 S2 0.5504 0.5504 S3 0.5503 0.5504

Cysic אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.23M $1.53 M $1.77 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.16M קניות פעילות ל-3 ימים $6.44 M מכירות פעילות ל-3 ימים $6.61 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.48M קניות פעילות ל-7 ימים $61.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $60.66 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Cysic זרימת הון זרימת נטו פנימה CYSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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