Chris World Asset (CWA) מידע The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services. אתר רשמי: https://chrisworldasset.com/ סייר בלוקים: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd קנה CWAעכשיו!

Chris World Asset (CWA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chris World Asset (CWA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 660.00K $ 660.00K $ 660.00K שיא כל הזמנים: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 שפל כל הזמנים: $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 מחיר נוכחי: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 למידע נוסף על Chris World Asset (CWA) מחיר

Chris World Asset (CWA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chris World Asset (CWA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CWA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CWAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CWAטוקניומיקה, חקרו אתCWAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CWA מעוניין להוסיף את Chris World Asset (CWA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CWA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CWA ב-MEXC עכשיו!

Chris World Asset (CWA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CWAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CWA עכשיו את היסטוריית המחירים!

CWA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CWA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CWA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CWAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

