Chris World Asset סֵמֶל

Chris World Asset מְחִיר(CWA)

1 CWA ל USDמחיר חי:

-16.70%1D
USD
Chris World Asset (CWA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:54 (UTC+8)

Chris World Asset (CWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

-16.70%

-63.27%

-63.27%

Chris World Asset (CWA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002498. במהלך 24 השעות האחרונות, CWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017 לבין שיא של $ 0.00324, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06772037122264928, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002007648644318652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CWA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -16.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-63.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chris World Asset (CWA) מידע שוק

No.7959

0.00%

OP

שווי השוק הנוכחי של Chris World Asset הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.94K. ההיצע במחזור של CWA הוא 0.00, עם היצע כולל של 600000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.

Chris World Asset (CWA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chris World Assetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005008-16.70%
30 ימים$ -0.003752-60.04%
60 ימים$ -0.00387-60.78%
90 ימים$ -0.003994-61.53%
Chris World Asset שינוי מחיר היום

היום,CWA רשם שינוי של $ -0.0005008 (-16.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chris World Asset שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003752 (-60.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chris World Asset שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CWA ראה שינוי של $ -0.00387 (-60.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chris World Asset שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003994 (-61.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chris World Asset (CWA)?

בדוק את Chris World Asset עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChris World Asset (CWA)

The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

Chris World Asset זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chris World Assetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCWA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chris World Assetאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChris World Asset לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Chris World Assetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chris World Asset (CWA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chris World Asset (CWA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chris World Asset.

בדוק את Chris World Asset תחזית המחיר עכשיו‏!

Chris World Asset (CWA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chris World Asset (CWA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CWA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chris World Asset (CWA)

מחפש איך לקנותChris World Asset? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chris World Assetב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CWA למטבעות מקומיים

1 Chris World Asset(CWA) ל VND
65.73487
1 Chris World Asset(CWA) ל AUD
A$0.00382194
1 Chris World Asset(CWA) ל GBP
0.00184852
1 Chris World Asset(CWA) ל EUR
0.0021233
1 Chris World Asset(CWA) ל USD
$0.002498
1 Chris World Asset(CWA) ל MYR
RM0.0104916
1 Chris World Asset(CWA) ל TRY
0.102418
1 Chris World Asset(CWA) ל JPY
¥0.367206
1 Chris World Asset(CWA) ל ARS
ARS$3.3042295
1 Chris World Asset(CWA) ל RUB
0.2019633
1 Chris World Asset(CWA) ל INR
0.2186999
1 Chris World Asset(CWA) ל IDR
Rp40.29031694
1 Chris World Asset(CWA) ל KRW
3.46942224
1 Chris World Asset(CWA) ל PHP
0.1415117
1 Chris World Asset(CWA) ל EGP
￡E.0.121153
1 Chris World Asset(CWA) ל BRL
R$0.01353916
1 Chris World Asset(CWA) ל CAD
C$0.00344724
1 Chris World Asset(CWA) ל BDT
0.30390668
1 Chris World Asset(CWA) ל NGN
3.8195669
1 Chris World Asset(CWA) ל COP
$10.03211788
1 Chris World Asset(CWA) ל ZAR
R.0.04388986
1 Chris World Asset(CWA) ל UAH
0.1035421
1 Chris World Asset(CWA) ל VES
Bs0.34972
1 Chris World Asset(CWA) ל CLP
$2.39808
1 Chris World Asset(CWA) ל PKR
Rs0.70823296
1 Chris World Asset(CWA) ל KZT
1.33652992
1 Chris World Asset(CWA) ל THB
฿0.08103512
1 Chris World Asset(CWA) ל TWD
NT$0.07613904
1 Chris World Asset(CWA) ל AED
د.إ0.00916766
1 Chris World Asset(CWA) ל CHF
Fr0.0019984
1 Chris World Asset(CWA) ל HKD
HK$0.01950938
1 Chris World Asset(CWA) ל AMD
֏0.95633432
1 Chris World Asset(CWA) ל MAD
.د.م0.022482
1 Chris World Asset(CWA) ל MXN
$0.04653774
1 Chris World Asset(CWA) ל SAR
ريال0.0093675
1 Chris World Asset(CWA) ל PLN
0.00909272
1 Chris World Asset(CWA) ל RON
лв0.01076638
1 Chris World Asset(CWA) ל SEK
kr0.02378096
1 Chris World Asset(CWA) ל BGN
лв0.00417166
1 Chris World Asset(CWA) ל HUF
Ft0.8490702
1 Chris World Asset(CWA) ל CZK
0.05240804
1 Chris World Asset(CWA) ל KWD
د.ك0.00076189
1 Chris World Asset(CWA) ל ILS
0.00841826
1 Chris World Asset(CWA) ל AOA
Kz2.27710186
1 Chris World Asset(CWA) ל BHD
.د.ب0.000941746
1 Chris World Asset(CWA) ל BMD
$0.002498
1 Chris World Asset(CWA) ל DKK
kr0.01593724
1 Chris World Asset(CWA) ל HNL
L0.06539764
1 Chris World Asset(CWA) ל MUR
0.11400872
1 Chris World Asset(CWA) ל NAD
$0.04378994
1 Chris World Asset(CWA) ל NOK
kr0.02520482
1 Chris World Asset(CWA) ל NZD
$0.0042466
1 Chris World Asset(CWA) ל PAB
B/.0.002498
1 Chris World Asset(CWA) ל PGK
K0.01054156
1 Chris World Asset(CWA) ל QAR
ر.ق0.00906774
1 Chris World Asset(CWA) ל RSD
дин.0.25009976

Chris World Asset מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chris World Asset, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרChris World Asset הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chris World Asset

כמה שווה Chris World Asset (CWA) היום?
החי CWAהמחיר ב USD הוא 0.002498 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CWA ל USD?
המחיר הנוכחי של CWA ל USD הוא $ 0.002498. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chris World Asset?
שווי השוק של CWA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CWA?
ההיצע במחזור של CWA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CWA?
‏‏CWA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06772037122264928 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CWA?
CWA ‏‏רשם מחירATL של 0.002007648644318652 USD.
מהו נפח המסחר של CWA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CWA הוא $ 16.94K USD.
האם CWA יעלה השנה?
CWA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CWA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:54 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

