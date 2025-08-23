מה זהChris World Asset (CWA)

The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

Chris World Asset זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chris World Assetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקCWA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chris World Assetאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChris World Asset לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

למובן מעמיק יותר של Chris World Asset, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chris World Asset כמה שווה Chris World Asset (CWA) היום? החי CWAהמחיר ב USD הוא 0.002498 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CWA ל USD? $ 0.002498 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CWA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Chris World Asset? שווי השוק של CWA הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CWA? ההיצע במחזור של CWA הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CWA? ‏‏CWA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06772037122264928 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CWA? CWA ‏‏רשם מחירATL של 0.002007648644318652 USD . מהו נפח המסחר של CWA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CWA הוא $ 16.94K USD . האם CWA יעלה השנה? CWA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CWA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

