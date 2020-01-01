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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cupsey, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cupsey, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Cupsey (CUPSEY) ניתוח טכני היום

Cupsey (CUPSEY) ניתוח טכני היום

דף Cupsey הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CUPSEY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cupsey למטה.

Cupsey (CUPSEY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.013571--+34.59%+585.75%+578.55%
למידע נוסף על Cupsey מחיר

Cupsey אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cupsey במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 5
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 5קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01365
0.01365
R2
0.01365
0.01364
R1
0.01364
0.01364
PP
0.01364
0.01364
S1
0.01363
0.01363
S2
0.01363
0.01363
S3
0.01362
0.01363

Cupsey אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cupsey זרימת הון

זרימת נטו פנימהCUPSEYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Cupsey

סחור ב Cupsey (CUPSEY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cupsey מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1CUPSEY
$0.013551
$0.013551$0.013551
-2.62%
4.17M (USDT)
/USDTCUPSEY
$0.013571
$0.013571$0.013571
-4.10%
6.23M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CUPSEY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CUPSEY
CUPSEY
USD
USD

1 CUPSEY = 0.013571 USD

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