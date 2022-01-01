Crypto Allstars (CSTARS) טוקנומיקה
Crypto Allstars (CSTARS) מידע
Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Crypto Allstars (CSTARS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Crypto Allstars (CSTARS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Crypto Allstars (CSTARS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CSTARS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CSTARSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CSTARSטוקניומיקה, חקרו אתCSTARSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
איך לקנות CSTARS
מעוניין להוסיף את Crypto Allstars (CSTARS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CSTARS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.
Crypto Allstars (CSTARS) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של CSTARSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
CSTARS חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן CSTARS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CSTARS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
