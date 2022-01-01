Crypto Allstars (CSTARS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Crypto Allstars (CSTARS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Crypto Allstars (CSTARS) מידע Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification! אתר רשמי: https://cryptoallstars.io/ מסמך לבן: https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 קנה CSTARSעכשיו!

Crypto Allstars (CSTARS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Crypto Allstars (CSTARS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M ההיצע הכולל: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B אספקה במחזור: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M שיא כל הזמנים: $ 0.000595 $ 0.000595 $ 0.000595 שפל כל הזמנים: $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 מחיר נוכחי: $ 0.00002718 $ 0.00002718 $ 0.00002718 למידע נוסף על Crypto Allstars (CSTARS) מחיר

Crypto Allstars (CSTARS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Crypto Allstars (CSTARS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CSTARS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CSTARSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CSTARSטוקניומיקה, חקרו אתCSTARSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Crypto Allstars (CSTARS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CSTARSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CSTARS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CSTARS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CSTARS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CSTARS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CSTARSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

