Crypto Allstars סֵמֶל

Crypto Allstars מְחִיר(CSTARS)

1 CSTARS ל USDמחיר חי:

$0.00003402
$0.00003402$0.00003402
-1.13%1D
USD
Crypto Allstars (CSTARS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:19:54 (UTC+8)

Crypto Allstars (CSTARS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003383
$ 0.00003383$ 0.00003383
24 שעות נמוך
$ 0.00003459
$ 0.00003459$ 0.00003459
גבוה 24 שעות

$ 0.00003383
$ 0.00003383$ 0.00003383

$ 0.00003459
$ 0.00003459$ 0.00003459

$ 0.002515086785280242
$ 0.002515086785280242$ 0.002515086785280242

$ 0.000027847625311152
$ 0.000027847625311152$ 0.000027847625311152

-1.34%

-1.13%

+12.07%

+12.07%

Crypto Allstars (CSTARS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003398. במהלך 24 השעות האחרונות, CSTARS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003383 לבין שיא של $ 0.00003459, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSTARSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.002515086785280242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000027847625311152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSTARS השתנה ב -1.34% במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Allstars (CSTARS) מידע שוק

No.1995

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 44.92K
$ 44.92K$ 44.92K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

42.07B
42.07B 42.07B

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Crypto Allstars הוא $ 1.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.92K. ההיצע במחזור של CSTARS הוא 42.07B, עם היצע כולל של 42069696969. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.

Crypto Allstars (CSTARS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Crypto Allstarsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000003888-1.13%
30 ימים$ +0.00000174+5.39%
60 ימים$ -0.00000566-14.28%
90 ימים$ -0.00001468-30.17%
Crypto Allstars שינוי מחיר היום

היום,CSTARS רשם שינוי של $ -0.0000003888 (-1.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Crypto Allstars שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000174 (+5.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Crypto Allstars שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CSTARS ראה שינוי של $ -0.00000566 (-14.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Crypto Allstars שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00001468 (-30.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Crypto Allstars (CSTARS)?

בדוק את Crypto Allstars עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCrypto Allstars (CSTARS)

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Crypto Allstars זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Crypto Allstarsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCSTARS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Crypto Allstarsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrypto Allstars לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Crypto Allstarsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crypto Allstars (CSTARS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crypto Allstars (CSTARS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crypto Allstars.

בדוק את Crypto Allstars תחזית המחיר עכשיו‏!

Crypto Allstars (CSTARS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crypto Allstars (CSTARS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSTARS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Crypto Allstars (CSTARS)

מחפש איך לקנותCrypto Allstars? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Crypto Allstarsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CSTARS למטבעות מקומיים

1 Crypto Allstars(CSTARS) ל VND
0.8941837
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל AUD
A$0.0000523292
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל GBP
0.0000251452
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל EUR
0.000028883
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל USD
$0.00003398
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל MYR
RM0.000142716
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל TRY
0.00139318
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל JPY
¥0.00499506
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל ARS
ARS$0.044947045
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל RUB
0.0027469432
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל INR
0.002974949
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל IDR
Rp0.5480644394
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל KRW
0.0471941424
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל PHP
0.0019253068
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל EGP
￡E.0.00164803
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל BRL
R$0.0001841716
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל CAD
C$0.0000468924
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל BDT
0.0041340068
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל NGN
0.051957119
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל COP
$0.1364657188
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל ZAR
R.0.0005970286
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל UAH
0.001408471
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל VES
Bs0.0047572
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל CLP
$0.0326208
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל PKR
Rs0.0096340096
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל KZT
0.0181806592
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל THB
฿0.0011023112
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל TWD
NT$0.0010357104
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל AED
د.إ0.0001247066
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל CHF
Fr0.000027184
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל HKD
HK$0.0002653838
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל AMD
֏0.0130089032
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל MAD
.د.م0.00030582
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל MXN
$0.0006330474
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל SAR
ريال0.000127425
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל PLN
0.0001236872
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל RON
лв0.0001464538
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל SEK
kr0.0003234896
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל BGN
лв0.0000567466
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל HUF
Ft0.011549802
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל CZK
0.0007129004
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל KWD
د.ك0.0000103639
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל ILS
0.0001145126
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל AOA
Kz0.0309751486
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל BHD
.د.ب0.00001281046
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל BMD
$0.00003398
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל DKK
kr0.0002167924
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל HNL
L0.0008895964
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל MUR
0.0015508472
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל NAD
$0.0005956694
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל NOK
kr0.0003428582
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל NZD
$0.000057766
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל PAB
B/.0.00003398
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל PGK
K0.0001433956
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל QAR
ر.ق0.0001233474
1 Crypto Allstars(CSTARS) ל RSD
дин.0.0034020776

Crypto Allstars מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Crypto Allstars, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCrypto Allstars הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Crypto Allstars

כמה שווה Crypto Allstars (CSTARS) היום?
החי CSTARSהמחיר ב USD הוא 0.00003398 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSTARS ל USD?
המחיר הנוכחי של CSTARS ל USD הוא $ 0.00003398. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crypto Allstars?
שווי השוק של CSTARS הוא $ 1.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSTARS?
ההיצע במחזור של CSTARS הוא 42.07B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSTARS?
‏‏CSTARS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.002515086785280242 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSTARS?
CSTARS ‏‏רשם מחירATL של 0.000027847625311152 USD.
מהו נפח המסחר של CSTARS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSTARS הוא $ 44.92K USD.
האם CSTARS יעלה השנה?
CSTARS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSTARS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Crypto Allstars (CSTARS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

