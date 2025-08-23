מה זהCrypto Allstars (CSTARS)

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Crypto Allstars (CSTARS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crypto Allstars (CSTARS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSTARS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Crypto Allstars כמה שווה Crypto Allstars (CSTARS) היום? החי CSTARSהמחיר ב USD הוא 0.00003398 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CSTARS ל USD? $ 0.00003398 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CSTARS ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Crypto Allstars? שווי השוק של CSTARS הוא $ 1.43M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CSTARS? ההיצע במחזור של CSTARS הוא 42.07B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSTARS? ‏‏CSTARS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.002515086785280242 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSTARS? CSTARS ‏‏רשם מחירATL של 0.000027847625311152 USD . מהו נפח המסחר של CSTARS? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSTARS הוא $ 44.92K USD . האם CSTARS יעלה השנה? CSTARS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSTARS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

