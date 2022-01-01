Cratos (CRTS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cratos (CRTS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cratos (CRTS) מידע CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. אתר רשמי: https://www.cratostoken.com מסמך לבן: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 קנה CRTSעכשיו!

Cratos (CRTS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cratos (CRTS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.69M $ 22.69M $ 22.69M שיא כל הזמנים: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 שפל כל הזמנים: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 מחיר נוכחי: $ 0.0002269 $ 0.0002269 $ 0.0002269 למידע נוסף על Cratos (CRTS) מחיר

Cratos (CRTS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cratos (CRTS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CRTS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CRTSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CRTSטוקניומיקה, חקרו אתCRTSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CRTS מעוניין להוסיף את Cratos (CRTS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CRTS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CRTS ב-MEXC עכשיו!

Cratos (CRTS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CRTSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CRTS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CRTS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CRTS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CRTS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CRTSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

