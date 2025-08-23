עוד על CRT

CRT Project סֵמֶל

CRT Project מְחִיר(CRT)

CRT Project (CRT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:19:39 (UTC+8)

CRT Project (CRT) מידע על מחיר (USD)

CRT Project (CRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000044. במהלך 24 השעות האחרונות, CRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000433 לבין שיא של $ 0.00000498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03370147196020793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004312437699137.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CRT Project (CRT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של CRT Project הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.45. ההיצע במחזור של CRT הוא 0.00, עם היצע כולל של 20000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.00K.

CRT Project (CRT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CRT Projectהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000000697+1.61%
30 ימים$ -0.00000268-37.86%
60 ימים$ -0.0027036-99.84%
90 ימים$ -0.0009956-99.56%
CRT Project שינוי מחיר היום

היום,CRT רשם שינוי של $ +0.0000000697 (+1.61%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CRT Project שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000268 (-37.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CRT Project שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRT ראה שינוי של $ -0.0027036 (-99.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CRT Project שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0009956 (-99.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CRT Project (CRT)?

בדוק את CRT Project עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCRT Project (CRT)

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

CRT Project זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CRT Projectההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CRT Projectאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCRT Project לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CRT Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CRT Project (CRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CRT Project (CRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CRT Project.

בדוק את CRT Project תחזית המחיר עכשיו‏!

CRT Project (CRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CRT Project (CRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CRT Project (CRT)

מחפש איך לקנותCRT Project? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CRT Projectב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRT למטבעות מקומיים

CRT Project מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CRT Project, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרCRT Project הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CRT Project

כמה שווה CRT Project (CRT) היום?
החי CRTהמחיר ב USD הוא 0.0000044 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRT ל USD?
המחיר הנוכחי של CRT ל USD הוא $ 0.0000044. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CRT Project?
שווי השוק של CRT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRT?
ההיצע במחזור של CRT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRT?
‏‏CRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03370147196020793 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRT?
CRT ‏‏רשם מחירATL של 0.000004312437699137 USD.
מהו נפח המסחר של CRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRT הוא $ 5.45 USD.
האם CRT יעלה השנה?
CRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
