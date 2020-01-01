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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ONEchain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ONEchain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ONEchain (CROSS) ניתוח טכני היום

ONEchain (CROSS) ניתוח טכני היום

דף ONEchain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CROSS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ONEchain למטה.

ONEchain (CROSS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.11354--+13.02%+52.87%+23.74%
למידע נוסף על ONEchain מחיר

ONEchain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ONEchain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 4
קנה 8
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 1קנה 3
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.11414
0.11412
R2
0.11412
0.1141
R1
0.11409
0.11409
PP
0.11407
0.11407
S1
0.11404
0.11405
S2
0.11402
0.11404
S3
0.11399
0.11402

ONEchain אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.28M
$4.53 M
$4.80 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ONEchain זרימת הון

זרימת נטו פנימהCROSSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ONEchain

סחור ב ONEchain (CROSS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ONEchain מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCROSS
$0.1136
$0.1136$0.1136
-0.57%
781.38K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CROSS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.11354 USD

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