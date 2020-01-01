ONEchain (CROSS) ניתוח טכני היום דף ONEchain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CROSS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ONEchain למטה. הירשם

ONEchain (CROSS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.11354 -- +13.02% +52.87% +23.74%

ONEchain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ONEchain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 4 קנה 8 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 1 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 3 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.11414 0.11412 R2 0.11412 0.1141 R1 0.11409 0.11409 PP 0.11407 0.11407 S1 0.11404 0.11405 S2 0.11402 0.11404 S3 0.11399 0.11402

ONEchain אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.28M $4.53 M $4.80 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.12 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $2.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ONEchain זרימת הון זרימת נטו פנימה CROSSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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