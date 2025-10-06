Circle Internet מחיר היום

מחיר Circle Internet (CRCLON) בזמן אמת היום הוא $ 75.8, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRCLON ל USD הוא $ 75.8 לכל CRCLON.

Circle Internet כרגע מדורג במקום #1570 לפי שווי שוק של $ 3.10M, עם היצע במחזור של 40.93K CRCLON. ב‑24 השעות האחרונות, CRCLON סחר בין $ 74.93 (נמוך) ל $ 84.38 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 157.6281918017911, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 75.5425086829942.

ביצועים לטווח קצר, CRCLON נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו -26.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.95K.

Circle Internet (CRCLON) מידע שוק

דירוג No.1570 שווי שוק $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M נפח (24 שעות) $ 111.95K$ 111.95K $ 111.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M אספקת מחזור 40.93K 40.93K 40.93K אספקה כוללת 40,927.24787388 40,927.24787388 40,927.24787388 בלוקצ'יין ציבורי ETH

