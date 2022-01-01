Cryptify AI (CRAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cryptify AI (CRAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cryptify AI (CRAI) מידע Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. אתר רשמי: https://cryptify.ai/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b קנה CRAIעכשיו!

Cryptify AI (CRAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cryptify AI (CRAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M שיא כל הזמנים: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 שפל כל הזמנים: $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 מחיר נוכחי: $ 0.005498 $ 0.005498 $ 0.005498 למידע נוסף על Cryptify AI (CRAI) מחיר

Cryptify AI (CRAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cryptify AI (CRAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CRAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CRAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CRAIטוקניומיקה, חקרו אתCRAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Cryptify AI (CRAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CRAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

CRAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CRAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CRAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

