Cryptify AI (CRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006257. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005977 לבין שיא של $ 0.00683, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01184839117293923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002646092505672296.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAI השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, +2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Cryptify AI (CRAI) מידע שוק
$ 6.04M
$ 57.91K
$ 6.26M
965.00M
1,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Cryptify AI הוא $ 6.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.91K. ההיצע במחזור של CRAI הוא 965.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.26M.
Cryptify AI (CRAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Cryptify AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00012871
+2.10%
30 ימים
$ +0.002906
+86.72%
60 ימים
$ +0.00278
+79.95%
90 ימים
$ +0.001525
+32.22%
Cryptify AI שינוי מחיר היום
היום,CRAI רשם שינוי של $ +0.00012871 (+2.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Cryptify AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002906 (+86.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Cryptify AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRAI ראה שינוי של $ +0.00278 (+79.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Cryptify AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001525 (+32.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cryptify AI (CRAI)?
Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.
Cryptify AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cryptify AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCRAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cryptify AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCryptify AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Cryptify AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Cryptify AI (CRAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cryptify AI (CRAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cryptify AI.
הבנת הטוקנומיקה של Cryptify AI (CRAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Cryptify AI (CRAI)
מחפש איך לקנותCryptify AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cryptify AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.