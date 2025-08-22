עוד על CRAI

1 CRAI ל USDמחיר חי:

$0.006258
$0.006258$0.006258
+2.10%1D
USD
Cryptify AI (CRAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:39:41 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005977
$ 0.005977$ 0.005977
24 שעות נמוך
$ 0.00683
$ 0.00683$ 0.00683
גבוה 24 שעות

$ 0.005977
$ 0.005977$ 0.005977

$ 0.00683
$ 0.00683$ 0.00683

$ 0.01184839117293923
$ 0.01184839117293923$ 0.01184839117293923

$ 0.002646092505672296
$ 0.002646092505672296$ 0.002646092505672296

-0.95%

+2.10%

+27.30%

+27.30%

Cryptify AI (CRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006257. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005977 לבין שיא של $ 0.00683, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01184839117293923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002646092505672296.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAI השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, +2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptify AI (CRAI) מידע שוק

No.1342

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

$ 57.91K
$ 57.91K$ 57.91K

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

965.00M
965.00M 965.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Cryptify AI הוא $ 6.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.91K. ההיצע במחזור של CRAI הוא 965.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.26M.

Cryptify AI (CRAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cryptify AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00012871+2.10%
30 ימים$ +0.002906+86.72%
60 ימים$ +0.00278+79.95%
90 ימים$ +0.001525+32.22%
Cryptify AI שינוי מחיר היום

היום,CRAI רשם שינוי של $ +0.00012871 (+2.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cryptify AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002906 (+86.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cryptify AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRAI ראה שינוי של $ +0.00278 (+79.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cryptify AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001525 (+32.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cryptify AI (CRAI)?

בדוק את Cryptify AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cryptify AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Cryptify AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cryptify AI (CRAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cryptify AI (CRAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cryptify AI.

בדוק את Cryptify AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Cryptify AI (CRAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cryptify AI (CRAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cryptify AI (CRAI)

מחפש איך לקנותCryptify AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cryptify AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRAI למטבעות מקומיים

1 Cryptify AI(CRAI) ל VND
164.652955
1 Cryptify AI(CRAI) ל AUD
A$0.00963578
1 Cryptify AI(CRAI) ל GBP
0.00463018
1 Cryptify AI(CRAI) ל EUR
0.00531845
1 Cryptify AI(CRAI) ל USD
$0.006257
1 Cryptify AI(CRAI) ל MYR
RM0.0262794
1 Cryptify AI(CRAI) ל TRY
0.256537
1 Cryptify AI(CRAI) ל JPY
¥0.919779
1 Cryptify AI(CRAI) ל ARS
ARS$8.265497
1 Cryptify AI(CRAI) ל RUB
0.50425163
1 Cryptify AI(CRAI) ל INR
0.54786292
1 Cryptify AI(CRAI) ל IDR
Rp100.91934071
1 Cryptify AI(CRAI) ל KRW
8.67820872
1 Cryptify AI(CRAI) ל PHP
0.35489704
1 Cryptify AI(CRAI) ל EGP
￡E.0.30333936
1 Cryptify AI(CRAI) ל BRL
R$0.03403808
1 Cryptify AI(CRAI) ל CAD
C$0.00863466
1 Cryptify AI(CRAI) ל BDT
0.75421878
1 Cryptify AI(CRAI) ל NGN
9.55262447
1 Cryptify AI(CRAI) ל COP
$25.028
1 Cryptify AI(CRAI) ל ZAR
R.0.10962264
1 Cryptify AI(CRAI) ל UAH
0.25628672
1 Cryptify AI(CRAI) ל VES
Bs0.87598
1 Cryptify AI(CRAI) ל CLP
$6.000463
1 Cryptify AI(CRAI) ל PKR
Rs1.75953097
1 Cryptify AI(CRAI) ל KZT
3.33347932
1 Cryptify AI(CRAI) ל THB
฿0.20297708
1 Cryptify AI(CRAI) ל TWD
NT$0.19058822
1 Cryptify AI(CRAI) ל AED
د.إ0.02296319
1 Cryptify AI(CRAI) ל CHF
Fr0.0050056
1 Cryptify AI(CRAI) ל HKD
HK$0.04886717
1 Cryptify AI(CRAI) ל AMD
֏2.36915048
1 Cryptify AI(CRAI) ל MAD
.د.م0.05612529
1 Cryptify AI(CRAI) ל MXN
$0.11663048
1 Cryptify AI(CRAI) ל SAR
ريال0.02346375
1 Cryptify AI(CRAI) ל PLN
0.02277548
1 Cryptify AI(CRAI) ל RON
лв0.02696767
1 Cryptify AI(CRAI) ל SEK
kr0.05956664
1 Cryptify AI(CRAI) ל BGN
лв0.01044919
1 Cryptify AI(CRAI) ל HUF
Ft2.12456435
1 Cryptify AI(CRAI) ל CZK
0.13127186
1 Cryptify AI(CRAI) ל KWD
د.ك0.001908385
1 Cryptify AI(CRAI) ל ILS
0.02108609
1 Cryptify AI(CRAI) ל AOA
Kz5.70369349
1 Cryptify AI(CRAI) ל BHD
.د.ب0.002358889
1 Cryptify AI(CRAI) ל BMD
$0.006257
1 Cryptify AI(CRAI) ל DKK
kr0.03985709
1 Cryptify AI(CRAI) ל HNL
L0.16224401
1 Cryptify AI(CRAI) ל MUR
0.28556948
1 Cryptify AI(CRAI) ל NAD
$0.10937236
1 Cryptify AI(CRAI) ל NOK
kr0.0631957
1 Cryptify AI(CRAI) ל NZD
$0.0106369
1 Cryptify AI(CRAI) ל PAB
B/.0.006257
1 Cryptify AI(CRAI) ל PGK
K0.02615426
1 Cryptify AI(CRAI) ל QAR
ر.ق0.02258777
1 Cryptify AI(CRAI) ל RSD
дин.0.62663855

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cryptify AI

כמה שווה Cryptify AI (CRAI) היום?
החי CRAIהמחיר ב USD הוא 0.006257 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CRAI ל USD הוא $ 0.006257. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cryptify AI?
שווי השוק של CRAI הוא $ 6.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRAI?
ההיצע במחזור של CRAI הוא 965.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRAI?
‏‏CRAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01184839117293923 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRAI?
CRAI ‏‏רשם מחירATL של 0.002646092505672296 USD.
מהו נפח המסחר של CRAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRAI הוא $ 57.91K USD.
האם CRAI יעלה השנה?
CRAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:39:41 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

