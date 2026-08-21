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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CoW Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CoW Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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CoW Protocol (COW) ניתוח טכני היום

CoW Protocol (COW) ניתוח טכני היום

דף CoW Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COW מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CoW Protocol למטה.

CoW Protocol (COW) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1107--+8.52%-19.20%-31.92%
למידע נוסף על CoW Protocol מחיר

CoW Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של CoW Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 4
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 2קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1108
0.1107
R2
0.1107
0.1106
R1
0.1106
0.1106
PP
0.1105
0.1105
S1
0.1104
0.1104
S2
0.1103
0.1104
S3
0.1102
0.1103

CoW Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.32M
$4.59 M
$4.27 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.39 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.33 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

CoW Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOWUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.11
2026-08-20-$0.09 M0.11
2026-08-19-$0.06 M0.11
2026-08-18-$0.13 M0.11
2026-08-17-$0.24 M0.11

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על CoW Protocol

סחור ב CoW Protocol (COW) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב CoW Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOW
$0.1107
$0.1107$0.1107
-2.03%
688.00K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

COW-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.1107 USD

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