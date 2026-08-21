CoW Protocol (COW) ניתוח טכני היום דף CoW Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COW מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CoW Protocol למטה. הירשם

CoW Protocol (COW) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1107 -- +8.52% -19.20% -31.92%

CoW Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של CoW Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 4 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 2 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1108 0.1107 R2 0.1107 0.1106 R1 0.1106 0.1106 PP 0.1105 0.1105 S1 0.1104 0.1104 S2 0.1103 0.1104 S3 0.1102 0.1103

CoW Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.32M $4.59 M $4.27 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.24 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.26 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $12.39 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.33 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. CoW Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה COWUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.11 2026-08-20 -$0.09 M 0.11 2026-08-19 -$0.06 M 0.11 2026-08-18 -$0.13 M 0.11 2026-08-17 -$0.24 M 0.11 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב CoW Protocol (COW) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב CoW Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT COW $0.1107 $0.1107 $0.1107 -2.03% 688.00K (USDT) סַחַר