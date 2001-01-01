ConocoPhillips (COPON) ניתוח טכני היום דף ConocoPhillips הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COPON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ConocoPhillips למטה. הירשם

ConocoPhillips (COPON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

ConocoPhillips זרימת הון זרימת נטו פנימה COPONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.