Cookie DAO (COOKIE) ניתוח טכני היום דף Cookie DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COOKIE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cookie DAO למטה. הירשם

Cookie DAO (COOKIE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.011564 -- -2.34% +35.74% -20.42%

Cookie DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cookie DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 14 נייטרלי 1 קנה 11 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01154 0.01154 R2 0.01154 0.01153 R1 0.01153 0.01153 PP 0.01153 0.01153 S1 0.01152 0.01152 S2 0.01152 0.01152 S3 0.01151 0.01152

Cookie DAO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.22M $1.45 M $1.68 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.26 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.26 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.76 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.75 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Cookie DAO זרימת הון זרימת נטו פנימה COOKIEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.09 M 0.01 2026-08-20 -$0.01 M 0.01 2026-08-19 -$0.07 M 0.01 2026-08-18 -$0.09 M 0.01 2026-08-17 -$0.05 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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