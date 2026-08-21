קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cookie DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cookie DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על COOKIE

COOKIE מידע על מחיר

מה זה COOKIE

COOKIE מסמך לבן

COOKIE אתר רשמי

COOKIE טוקניומיקה

COOKIE תחזית מחיר

COOKIE היסטוריה

COOKIE מדריך קנייה

COOKIEממיר מטבעות לפיאט

COOKIE ספוט

COOKIE חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cookie DAO (COOKIE) ניתוח טכני היום

Cookie DAO (COOKIE) ניתוח טכני היום

דף Cookie DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COOKIE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cookie DAO למטה.

Cookie DAO (COOKIE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.011564---2.34%+35.74%-20.42%
למידע נוסף על Cookie DAO מחיר

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cookie DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 14
נייטרלי 1
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01154
0.01154
R2
0.01154
0.01153
R1
0.01153
0.01153
PP
0.01153
0.01153
S1
0.01152
0.01152
S2
0.01152
0.01152
S3
0.01151
0.01152

Cookie DAO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$1.45 M
$1.68 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.76 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.75 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cookie DAO זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOOKIEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.09 M0.01
2026-08-20-$0.01 M0.01
2026-08-19-$0.07 M0.01
2026-08-18-$0.09 M0.01
2026-08-17-$0.05 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Cookie DAO

סחור ב Cookie DAO (COOKIE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cookie DAO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOOKIE
$0.011564
$0.011564$0.011564
+1.82%
5.23M (USDT)
/USDCCOOKIE
$0.011569
$0.011569$0.011569
+1.79%
4.85M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

COOKIE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0.011564 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.