עוד על COMBO

COMBO מידע על מחיר

COMBO מסמך לבן

COMBO אתר רשמי

COMBO טוקניומיקה

COMBO תחזית מחיר

COMBO היסטוריה

COMBO מדריך קנייה

COMBOממיר מטבעות לפיאט

COMBO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

COMBO סֵמֶל

COMBO מְחִיר(COMBO)

1 COMBO ל USDמחיר חי:

$0.006104
$0.006104$0.006104
-4.96%1D
USD
COMBO (COMBO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:40 (UTC+8)

COMBO (COMBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006066
$ 0.006066$ 0.006066
24 שעות נמוך
$ 0.006504
$ 0.006504$ 0.006504
גבוה 24 שעות

$ 0.006066
$ 0.006066$ 0.006066

$ 0.006504
$ 0.006504$ 0.006504

$ 6.0418877088381455
$ 6.0418877088381455$ 6.0418877088381455

$ 0.00019365616528
$ 0.00019365616528$ 0.00019365616528

0.00%

-4.96%

-10.52%

-10.52%

COMBO (COMBO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006104. במהלך 24 השעות האחרונות, COMBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006066 לבין שיא של $ 0.006504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COMBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.0418877088381455, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00019365616528.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COMBO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COMBO (COMBO) מידע שוק

No.2518

$ 517.38K
$ 517.38K$ 517.38K

$ 56.23K
$ 56.23K$ 56.23K

$ 610.40K
$ 610.40K$ 610.40K

84.76M
84.76M 84.76M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של COMBO הוא $ 517.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.23K. ההיצע במחזור של COMBO הוא 84.76M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 610.40K.

COMBO (COMBO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של COMBOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00031856-4.96%
30 ימים$ -0.001345-18.06%
60 ימים$ -0.003267-34.87%
90 ימים$ -0.007103-53.79%
COMBO שינוי מחיר היום

היום,COMBO רשם שינוי של $ -0.00031856 (-4.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

COMBO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001345 (-18.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

COMBO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COMBO ראה שינוי של $ -0.003267 (-34.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

COMBO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007103 (-53.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של COMBO (COMBO)?

בדוק את COMBO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCOMBO (COMBO)

COMBO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול COMBOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOMBO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים COMBOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCOMBO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

COMBOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COMBO (COMBO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COMBO (COMBO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COMBO.

בדוק את COMBO תחזית המחיר עכשיו‏!

COMBO (COMBO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COMBO (COMBO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COMBO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות COMBO (COMBO)

מחפש איך לקנותCOMBO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש COMBOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COMBO למטבעות מקומיים

1 COMBO(COMBO) ל VND
160.62676
1 COMBO(COMBO) ל AUD
A$0.00940016
1 COMBO(COMBO) ל GBP
0.00451696
1 COMBO(COMBO) ל EUR
0.0051884
1 COMBO(COMBO) ל USD
$0.006104
1 COMBO(COMBO) ל MYR
RM0.0256368
1 COMBO(COMBO) ל TRY
0.250264
1 COMBO(COMBO) ל JPY
¥0.897288
1 COMBO(COMBO) ל ARS
ARS$8.074066
1 COMBO(COMBO) ל RUB
0.49344736
1 COMBO(COMBO) ל INR
0.5344052
1 COMBO(COMBO) ל IDR
Rp98.45159912
1 COMBO(COMBO) ל KRW
8.47772352
1 COMBO(COMBO) ל PHP
0.34585264
1 COMBO(COMBO) ל EGP
￡E.0.296044
1 COMBO(COMBO) ל BRL
R$0.03308368
1 COMBO(COMBO) ל CAD
C$0.00842352
1 COMBO(COMBO) ל BDT
0.74261264
1 COMBO(COMBO) ל NGN
9.3333212
1 COMBO(COMBO) ל COP
$24.51403024
1 COMBO(COMBO) ל ZAR
R.0.10724728
1 COMBO(COMBO) ל UAH
0.2530108
1 COMBO(COMBO) ל VES
Bs0.85456
1 COMBO(COMBO) ל CLP
$5.85984
1 COMBO(COMBO) ל PKR
Rs1.73060608
1 COMBO(COMBO) ל KZT
3.26588416
1 COMBO(COMBO) ל THB
฿0.19801376
1 COMBO(COMBO) ל TWD
NT$0.18604992
1 COMBO(COMBO) ל AED
د.إ0.02240168
1 COMBO(COMBO) ל CHF
Fr0.0048832
1 COMBO(COMBO) ל HKD
HK$0.04767224
1 COMBO(COMBO) ל AMD
֏2.33685536
1 COMBO(COMBO) ל MAD
.د.م0.054936
1 COMBO(COMBO) ל MXN
$0.11371752
1 COMBO(COMBO) ל SAR
ريال0.02289
1 COMBO(COMBO) ל PLN
0.02221856
1 COMBO(COMBO) ל RON
лв0.02630824
1 COMBO(COMBO) ל SEK
kr0.05811008
1 COMBO(COMBO) ל BGN
лв0.01019368
1 COMBO(COMBO) ל HUF
Ft2.0747496
1 COMBO(COMBO) ל CZK
0.12806192
1 COMBO(COMBO) ל KWD
د.ك0.00186172
1 COMBO(COMBO) ל ILS
0.02057048
1 COMBO(COMBO) ל AOA
Kz5.56422328
1 COMBO(COMBO) ל BHD
.د.ب0.002301208
1 COMBO(COMBO) ל BMD
$0.006104
1 COMBO(COMBO) ל DKK
kr0.03894352
1 COMBO(COMBO) ל HNL
L0.15980272
1 COMBO(COMBO) ל MUR
0.27858656
1 COMBO(COMBO) ל NAD
$0.10700312
1 COMBO(COMBO) ל NOK
kr0.06158936
1 COMBO(COMBO) ל NZD
$0.0103768
1 COMBO(COMBO) ל PAB
B/.0.006104
1 COMBO(COMBO) ל PGK
K0.02575888
1 COMBO(COMBO) ל QAR
ر.ق0.02215752
1 COMBO(COMBO) ל RSD
дин.0.61113248

COMBO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של COMBO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCOMBO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על COMBO

כמה שווה COMBO (COMBO) היום?
החי COMBOהמחיר ב USD הוא 0.006104 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COMBO ל USD?
המחיר הנוכחי של COMBO ל USD הוא $ 0.006104. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COMBO?
שווי השוק של COMBO הוא $ 517.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COMBO?
ההיצע במחזור של COMBO הוא 84.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COMBO?
‏‏COMBO השיג מחיר שיא (ATH) של 6.0418877088381455 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COMBO?
COMBO ‏‏רשם מחירATL של 0.00019365616528 USD.
מהו נפח המסחר של COMBO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COMBO הוא $ 56.23K USD.
האם COMBO יעלה השנה?
COMBO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COMBO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:40 (UTC+8)

COMBO (COMBO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

COMBO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COMBO
COMBO
USD
USD

1 COMBO = 0.006104 USD

מסחרCOMBO

USDTCOMBO
$0.006104
$0.006104$0.006104
-4.90%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד