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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Collect on Fanable, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Collect on Fanable, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Collect on Fanable (COLLECT) ניתוח טכני היום

Collect on Fanable (COLLECT) ניתוח טכני היום

דף Collect on Fanable הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COLLECT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Collect on Fanable למטה.

Collect on Fanable (COLLECT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06367--+9.85%+24.37%+17.42%
למידע נוסף על Collect on Fanable מחיר

Collect on Fanable אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Collect on Fanable במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 4
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06414
0.06407
R2
0.06407
0.06402
R1
0.06401
0.06399
PP
0.06394
0.06394
S1
0.06388
0.06389
S2
0.06381
0.06386
S3
0.06375
0.06381

Collect on Fanable אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.69M
$2.35 M
$3.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.98 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.30 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Collect on Fanable זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOLLECTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Collect on Fanable

סחור ב Collect on Fanable (COLLECT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Collect on Fanable מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOLLECT
$0.06393
$0.06393$0.06393
+8.24%
2.67M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

COLLECT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COLLECT
COLLECT
USD
USD

1 COLLECT = 0.06367 USD

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