Colle AI (COLLE) מידע Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion). אתר רשמי: https://colle.ai מסמך לבן: https://litepaper.colle.ai סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e קנה COLLEעכשיו!

Colle AI (COLLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Colle AI (COLLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 212.50K $ 212.50K $ 212.50K שיא כל הזמנים: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 שפל כל הזמנים: $ 0.00006608093215458 $ 0.00006608093215458 $ 0.00006608093215458 מחיר נוכחי: $ 0.0000425 $ 0.0000425 $ 0.0000425 למידע נוסף על Colle AI (COLLE) מחיר

Colle AI (COLLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Colle AI (COLLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COLLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COLLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COLLEטוקניומיקה, חקרו אתCOLLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות COLLE מעוניין להוסיף את Colle AI (COLLE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת COLLE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות COLLE ב-MEXC עכשיו!

Colle AI (COLLE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של COLLEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה COLLE עכשיו את היסטוריית המחירים!

COLLE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן COLLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COLLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה COLLEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

