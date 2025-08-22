Colle AI (COLLE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001091. במהלך 24 השעות האחרונות, COLLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001 לבין שיא של $ 0.00012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13599735085073994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000082063927442813.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, COLLE השתנה ב +2.34% במהלך השעה האחרונה, +4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Colle AI (COLLE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Colle AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.73K. ההיצע במחזור של COLLE הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 545.50K.
Colle AI (COLLE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Colle AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000004398
+4.20%
30 ימים
$ -0.00005
-31.43%
60 ימים
$ -0.0002429
-69.01%
90 ימים
$ -0.0005339
-83.04%
Colle AI שינוי מחיר היום
היום,COLLE רשם שינוי של $ +0.000004398 (+4.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Colle AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005 (-31.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Colle AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,COLLE ראה שינוי של $ -0.0002429 (-69.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Colle AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0005339 (-83.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Colle AI (COLLE)?
Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion).
Colle AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Colle AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCOLLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Colle AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךColle AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Colle AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Colle AI (COLLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Colle AI (COLLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Colle AI.
הבנת הטוקנומיקה של Colle AI (COLLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COLLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Colle AI (COLLE)
מחפש איך לקנותColle AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Colle AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
