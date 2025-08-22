עוד על COLLE

Colle AI סֵמֶל

Colle AI מְחִיר(COLLE)

1 COLLE ל USDמחיר חי:

$0.0001091
$0.0001091$0.0001091
+4.20%1D
USD
Colle AI (COLLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:21 (UTC+8)

Colle AI (COLLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
24 שעות נמוך
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
גבוה 24 שעות

$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.13599735085073994
$ 0.13599735085073994$ 0.13599735085073994

$ 0.000082063927442813
$ 0.000082063927442813$ 0.000082063927442813

+2.34%

+4.20%

+19.10%

+19.10%

Colle AI (COLLE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001091. במהלך 24 השעות האחרונות, COLLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001 לבין שיא של $ 0.00012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COLLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13599735085073994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000082063927442813.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COLLE השתנה ב +2.34% במהלך השעה האחרונה, +4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Colle AI (COLLE) מידע שוק

No.7965

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

$ 545.50K
$ 545.50K$ 545.50K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0
0 0

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Colle AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.73K. ההיצע במחזור של COLLE הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 545.50K.

Colle AI (COLLE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Colle AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000004398+4.20%
30 ימים$ -0.00005-31.43%
60 ימים$ -0.0002429-69.01%
90 ימים$ -0.0005339-83.04%
Colle AI שינוי מחיר היום

היום,COLLE רשם שינוי של $ +0.000004398 (+4.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Colle AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005 (-31.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Colle AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COLLE ראה שינוי של $ -0.0002429 (-69.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Colle AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0005339 (-83.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Colle AI (COLLE)?

בדוק את Colle AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהColle AI (COLLE)

Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion).

Colle AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Colle AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOLLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Colle AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךColle AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Colle AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Colle AI (COLLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Colle AI (COLLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Colle AI.

בדוק את Colle AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Colle AI (COLLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Colle AI (COLLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COLLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Colle AI (COLLE)

מחפש איך לקנותColle AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Colle AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COLLE למטבעות מקומיים

1 Colle AI(COLLE) ל VND
2.8709665
1 Colle AI(COLLE) ל AUD
A$0.000166923
1 Colle AI(COLLE) ל GBP
0.000079643
1 Colle AI(COLLE) ל EUR
0.000092735
1 Colle AI(COLLE) ל USD
$0.0001091
1 Colle AI(COLLE) ל MYR
RM0.00045822
1 Colle AI(COLLE) ל TRY
0.004472009
1 Colle AI(COLLE) ל JPY
¥0.0160377
1 Colle AI(COLLE) ל ARS
ARS$0.1441211
1 Colle AI(COLLE) ל RUB
0.008820735
1 Colle AI(COLLE) ל INR
0.009551705
1 Colle AI(COLLE) ל IDR
Rp1.759677173
1 Colle AI(COLLE) ל KRW
0.151317336
1 Colle AI(COLLE) ל PHP
0.006180515
1 Colle AI(COLLE) ל EGP
￡E.0.005293532
1 Colle AI(COLLE) ל BRL
R$0.000591322
1 Colle AI(COLLE) ל CAD
C$0.000150558
1 Colle AI(COLLE) ל BDT
0.013273106
1 Colle AI(COLLE) ל NGN
0.166819355
1 Colle AI(COLLE) ל COP
$0.438152146
1 Colle AI(COLLE) ל ZAR
R.0.001914705
1 Colle AI(COLLE) ל UAH
0.004522195
1 Colle AI(COLLE) ל VES
Bs0.015274
1 Colle AI(COLLE) ל CLP
$0.104736
1 Colle AI(COLLE) ל PKR
Rs0.030932032
1 Colle AI(COLLE) ל KZT
0.058372864
1 Colle AI(COLLE) ל THB
฿0.003537022
1 Colle AI(COLLE) ל TWD
NT$0.003323186
1 Colle AI(COLLE) ל AED
د.إ0.000400397
1 Colle AI(COLLE) ל CHF
Fr0.00008728
1 Colle AI(COLLE) ל HKD
HK$0.000852071
1 Colle AI(COLLE) ל AMD
֏0.041767844
1 Colle AI(COLLE) ל MAD
.د.م0.0009819
1 Colle AI(COLLE) ל MXN
$0.002032533
1 Colle AI(COLLE) ל SAR
ريال0.000409125
1 Colle AI(COLLE) ל PLN
0.000397124
1 Colle AI(COLLE) ל RON
лв0.000471312
1 Colle AI(COLLE) ל SEK
kr0.001037541
1 Colle AI(COLLE) ל BGN
лв0.000182197
1 Colle AI(COLLE) ל HUF
Ft0.037057997
1 Colle AI(COLLE) ל CZK
0.002287827
1 Colle AI(COLLE) ל KWD
د.ك0.0000332755
1 Colle AI(COLLE) ל ILS
0.000367667
1 Colle AI(COLLE) ל AOA
Kz0.099452287
1 Colle AI(COLLE) ל BHD
.د.ب0.0000411307
1 Colle AI(COLLE) ל BMD
$0.0001091
1 Colle AI(COLLE) ל DKK
kr0.000694967
1 Colle AI(COLLE) ל HNL
L0.002856238
1 Colle AI(COLLE) ל MUR
0.004979324
1 Colle AI(COLLE) ל NAD
$0.001912523
1 Colle AI(COLLE) ל NOK
kr0.001100819
1 Colle AI(COLLE) ל NZD
$0.00018547
1 Colle AI(COLLE) ל PAB
B/.0.0001091
1 Colle AI(COLLE) ל PGK
K0.000460402
1 Colle AI(COLLE) ל QAR
ر.ق0.000396033
1 Colle AI(COLLE) ל RSD
дин.0.010923092

Colle AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Colle AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרColle AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Colle AI

כמה שווה Colle AI (COLLE) היום?
החי COLLEהמחיר ב USD הוא 0.0001091 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COLLE ל USD?
המחיר הנוכחי של COLLE ל USD הוא $ 0.0001091. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Colle AI?
שווי השוק של COLLE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COLLE?
ההיצע במחזור של COLLE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COLLE?
‏‏COLLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13599735085073994 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COLLE?
COLLE ‏‏רשם מחירATL של 0.000082063927442813 USD.
מהו נפח המסחר של COLLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COLLE הוא $ 11.73K USD.
האם COLLE יעלה השנה?
COLLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COLLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:21 (UTC+8)

Colle AI (COLLE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

