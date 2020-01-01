Coinbase xStock (COINX) ניתוח טכני היום דף Coinbase xStock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COINX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Coinbase xStock למטה. הירשם

Coinbase xStock (COINX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Coinbase xStock זרימת הון זרימת נטו פנימה COINXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.