Coinbase מחיר היום

מחיר Coinbase (COINON) בזמן אמת היום הוא $ 257.53, עם שינוי של 4.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COINON ל USD הוא $ 257.53 לכל COINON.

Coinbase כרגע מדורג במקום #2407 לפי שווי שוק של $ 511.23K, עם היצע במחזור של 1.99K COINON. ב‑24 השעות האחרונות, COINON סחר בין $ 254.9 (נמוך) ל $ 288.21 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 398.53963644307055, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 258.6915668130252.

ביצועים לטווח קצר, COINON נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו -18.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 67.61K.

Coinbase (COINON) מידע שוק

דירוג No.2407 שווי שוק $ 511.23K$ 511.23K $ 511.23K נפח (24 שעות) $ 67.61K$ 67.61K $ 67.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 511.23K$ 511.23K $ 511.23K אספקת מחזור 1.99K 1.99K 1.99K אספקה כוללת 1,985.11262211 1,985.11262211 1,985.11262211 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Coinbase הוא $ 511.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.61K. ההיצע במחזור של COINON הוא 1.99K, עם היצע כולל של 1985.11262211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 511.23K.