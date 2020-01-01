קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ChainOpera AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ChainOpera AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על COAI

COAI מידע על מחיר

מה זה COAI

COAI מסמך לבן

COAI אתר רשמי

COAI טוקניומיקה

COAI תחזית מחיר

COAI היסטוריה

COAI מדריך קנייה

COAIממיר מטבעות לפיאט

COAI ספוט

COAI חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ChainOpera AI (COAI) ניתוח טכני היום

ChainOpera AI (COAI) ניתוח טכני היום

דף ChainOpera AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ChainOpera AI למטה.

ChainOpera AI (COAI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3163---3.75%-6.73%+9.86%
למידע נוסף על ChainOpera AI מחיר

ChainOpera AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ChainOpera AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 12
נייטרלי 8
קנה 6
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 4קנה 4
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3168
0.3168
R2
0.3168
0.3167
R1
0.3167
0.3167
PP
0.3167
0.3167
S1
0.3166
0.3166
S2
0.3166
0.3166
S3
0.3165
0.3166

ChainOpera AI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.29M
$4.91 M
$5.20 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.62 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.54 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.56 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.55 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ChainOpera AI זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOAIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ChainOpera AI

סחור ב ChainOpera AI (COAI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ChainOpera AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOAI
$0.3163
$0.3163$0.3163
+1.11%
435.19K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

COAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.3163 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.