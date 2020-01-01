ChainOpera AI (COAI) ניתוח טכני היום דף ChainOpera AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ChainOpera AI למטה. הירשם

ChainOpera AI (COAI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3163 -- -3.75% -6.73% +9.86%

ChainOpera AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ChainOpera AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 12 נייטרלי 8 קנה 6 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 4 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3168 0.3168 R2 0.3168 0.3167 R1 0.3167 0.3167 PP 0.3167 0.3167 S1 0.3166 0.3166 S2 0.3166 0.3166 S3 0.3165 0.3166

ChainOpera AI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.29M $4.91 M $5.20 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.08M קניות פעילות ל-3 ימים $0.62 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.54 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.56 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.55 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ChainOpera AI זרימת הון זרימת נטו פנימה COAIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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