Centric Swap (CNS) מידע CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. אתר רשמי: https://www.centric.com מסמך לבן: https://www.centric.com/whitepaper/ סייר בלוקים: https://explorer.centric.com קנה CNSעכשיו!

Centric Swap (CNS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Centric Swap (CNS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.73K $ 23.73K $ 23.73K ההיצע הכולל: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B אספקה במחזור: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.73K $ 23.73K $ 23.73K שיא כל הזמנים: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 שפל כל הזמנים: $ 0.0000002166035035 $ 0.0000002166035035 $ 0.0000002166035035 מחיר נוכחי: $ 0.0000002392 $ 0.0000002392 $ 0.0000002392 למידע נוסף על Centric Swap (CNS) מחיר

Centric Swap (CNS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Centric Swap (CNS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CNS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CNSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CNSטוקניומיקה, חקרו אתCNSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CNS מעוניין להוסיף את Centric Swap (CNS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CNS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CNS ב-MEXC עכשיו!

Centric Swap (CNS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CNSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CNS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CNS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CNS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CNS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CNSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

