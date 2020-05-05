Centric Swap (CNS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000002177. במהלך 24 השעות האחרונות, CNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000002087 לבין שיא של $ 0.0000002795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0183119028831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000002166035035.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNS השתנה ב -5.02% במהלך השעה האחרונה, -16.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Centric Swap (CNS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Centric Swap הוא $ 21.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.60K. ההיצע במחזור של CNS הוא 99.20B, עם היצע כולל של 99199000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.60K.
Centric Swap (CNS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Centric Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000042178
-16.23%
30 ימים
$ -0.0000002588
-54.32%
60 ימים
$ -0.0000002015
-48.07%
90 ימים
$ -0.0000004574
-67.76%
Centric Swap שינוי מחיר היום
היום,CNS רשם שינוי של $ -0.000000042178 (-16.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Centric Swap שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000002588 (-54.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Centric Swap שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CNS ראה שינוי של $ -0.0000002015 (-48.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Centric Swap שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000004574 (-67.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Centric Swap (CNS)?
CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.
Centric Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Centric Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCNS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Centric Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCentric Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Centric Swapתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Centric Swap (CNS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Centric Swap (CNS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Centric Swap.
הבנת הטוקנומיקה של Centric Swap (CNS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CNS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Centric Swap (CNS)
מחפש איך לקנותCentric Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Centric Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.