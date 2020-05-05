עוד על CNS

CNS מידע על מחיר

CNS מסמך לבן

CNS אתר רשמי

CNS טוקניומיקה

CNS תחזית מחיר

CNS היסטוריה

CNS מדריך קנייה

CNSממיר מטבעות לפיאט

CNS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Centric Swap סֵמֶל

Centric Swap מְחִיר(CNS)

1 CNS ל USDמחיר חי:

$0.0000002177
$0.0000002177$0.0000002177
-16.23%1D
USD
Centric Swap (CNS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:06 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000002087
$ 0.0000002087$ 0.0000002087
24 שעות נמוך
$ 0.0000002795
$ 0.0000002795$ 0.0000002795
גבוה 24 שעות

$ 0.0000002087
$ 0.0000002087$ 0.0000002087

$ 0.0000002795
$ 0.0000002795$ 0.0000002795

$ 0.0183119028831
$ 0.0183119028831$ 0.0183119028831

$ 0.0000002166035035
$ 0.0000002166035035$ 0.0000002166035035

-5.02%

-16.23%

-26.11%

-26.11%

Centric Swap (CNS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000002177. במהלך 24 השעות האחרונות, CNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000002087 לבין שיא של $ 0.0000002795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0183119028831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000002166035035.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNS השתנה ב -5.02% במהלך השעה האחרונה, -16.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Centric Swap (CNS) מידע שוק

No.3165

$ 21.60K
$ 21.60K$ 21.60K

$ 52.60K
$ 52.60K$ 52.60K

$ 21.60K
$ 21.60K$ 21.60K

99.20B
99.20B 99.20B

99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000

2020-05-05 08:41:26

BSC

שווי השוק הנוכחי של Centric Swap הוא $ 21.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.60K. ההיצע במחזור של CNS הוא 99.20B, עם היצע כולל של 99199000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.60K.

Centric Swap (CNS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Centric Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000042178-16.23%
30 ימים$ -0.0000002588-54.32%
60 ימים$ -0.0000002015-48.07%
90 ימים$ -0.0000004574-67.76%
Centric Swap שינוי מחיר היום

היום,CNS רשם שינוי של $ -0.000000042178 (-16.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Centric Swap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000002588 (-54.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Centric Swap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CNS ראה שינוי של $ -0.0000002015 (-48.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Centric Swap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000004574 (-67.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Centric Swap (CNS)?

בדוק את Centric Swap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCentric Swap (CNS)

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Centric Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Centric Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCNS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Centric Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCentric Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Centric Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Centric Swap (CNS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Centric Swap (CNS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Centric Swap.

בדוק את Centric Swap תחזית המחיר עכשיו‏!

Centric Swap (CNS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Centric Swap (CNS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CNS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Centric Swap (CNS)

מחפש איך לקנותCentric Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Centric Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CNS למטבעות מקומיים

1 Centric Swap(CNS) ל VND
0.0057287755
1 Centric Swap(CNS) ל AUD
A$0.000000333081
1 Centric Swap(CNS) ל GBP
0.000000158921
1 Centric Swap(CNS) ל EUR
0.000000185045
1 Centric Swap(CNS) ל USD
$0.0000002177
1 Centric Swap(CNS) ל MYR
RM0.00000091434
1 Centric Swap(CNS) ל TRY
0.000008923523
1 Centric Swap(CNS) ל JPY
¥0.0000320019
1 Centric Swap(CNS) ל ARS
ARS$0.0002875817
1 Centric Swap(CNS) ל RUB
0.000017601045
1 Centric Swap(CNS) ל INR
0.000019059635
1 Centric Swap(CNS) ל IDR
Rp0.003511289831
1 Centric Swap(CNS) ל KRW
0.000301941192
1 Centric Swap(CNS) ל PHP
0.000012332705
1 Centric Swap(CNS) ל EGP
￡E.0.000010562804
1 Centric Swap(CNS) ל BRL
R$0.000001179934
1 Centric Swap(CNS) ל CAD
C$0.000000300426
1 Centric Swap(CNS) ל BDT
0.000026485382
1 Centric Swap(CNS) ל NGN
0.000332874185
1 Centric Swap(CNS) ל COP
$0.000874296262
1 Centric Swap(CNS) ל ZAR
R.0.000003820635
1 Centric Swap(CNS) ל UAH
0.000009023665
1 Centric Swap(CNS) ל VES
Bs0.000030478
1 Centric Swap(CNS) ל CLP
$0.000208992
1 Centric Swap(CNS) ל PKR
Rs0.000061722304
1 Centric Swap(CNS) ל KZT
0.000116478208
1 Centric Swap(CNS) ל THB
฿0.000007057834
1 Centric Swap(CNS) ל TWD
NT$0.000006631142
1 Centric Swap(CNS) ל AED
د.إ0.000000798959
1 Centric Swap(CNS) ל CHF
Fr0.00000017416
1 Centric Swap(CNS) ל HKD
HK$0.000001700237
1 Centric Swap(CNS) ל AMD
֏0.000083344268
1 Centric Swap(CNS) ל MAD
.د.م0.0000019593
1 Centric Swap(CNS) ל MXN
$0.000004055751
1 Centric Swap(CNS) ל SAR
ريال0.000000816375
1 Centric Swap(CNS) ל PLN
0.000000792428
1 Centric Swap(CNS) ל RON
лв0.000000940464
1 Centric Swap(CNS) ל SEK
kr0.000002070327
1 Centric Swap(CNS) ל BGN
лв0.000000363559
1 Centric Swap(CNS) ל HUF
Ft0.000073946159
1 Centric Swap(CNS) ל CZK
0.000004565169
1 Centric Swap(CNS) ל KWD
د.ك0.0000000663985
1 Centric Swap(CNS) ל ILS
0.000000733649
1 Centric Swap(CNS) ל AOA
Kz0.000198448789
1 Centric Swap(CNS) ל BHD
.د.ب0.0000000820729
1 Centric Swap(CNS) ל BMD
$0.0000002177
1 Centric Swap(CNS) ל DKK
kr0.000001386749
1 Centric Swap(CNS) ל HNL
L0.000005699386
1 Centric Swap(CNS) ל MUR
0.000009935828
1 Centric Swap(CNS) ל NAD
$0.000003816281
1 Centric Swap(CNS) ל NOK
kr0.000002196593
1 Centric Swap(CNS) ל NZD
$0.00000037009
1 Centric Swap(CNS) ל PAB
B/.0.0000002177
1 Centric Swap(CNS) ל PGK
K0.000000918694
1 Centric Swap(CNS) ל QAR
ر.ق0.000000790251
1 Centric Swap(CNS) ל RSD
дин.0.000021796124

Centric Swap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Centric Swap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCentric Swap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Centric Swap

כמה שווה Centric Swap (CNS) היום?
החי CNSהמחיר ב USD הוא 0.0000002177 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CNS ל USD?
המחיר הנוכחי של CNS ל USD הוא $ 0.0000002177. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Centric Swap?
שווי השוק של CNS הוא $ 21.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CNS?
ההיצע במחזור של CNS הוא 99.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CNS?
‏‏CNS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0183119028831 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CNS?
CNS ‏‏רשם מחירATL של 0.0000002166035035 USD.
מהו נפח המסחר של CNS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CNS הוא $ 52.60K USD.
האם CNS יעלה השנה?
CNS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CNS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:06 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CNS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CNS
CNS
USD
USD

1 CNS = 0.000000 USD

מסחרCNS

USDTCNS
$0.0000002177
$0.0000002177$0.0000002177
-16.25%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד