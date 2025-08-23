עוד על CLX

CLX מידע על מחיר

CLX אתר רשמי

CLX טוקניומיקה

CLX תחזית מחיר

CLX היסטוריה

CLX מדריך קנייה

CLXממיר מטבעות לפיאט

CLX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Clanker Index סֵמֶל

Clanker Index מְחִיר(CLX)

1 CLX ל USDמחיר חי:

$1.857
$1.857$1.857
-7.42%1D
USD
Clanker Index (CLX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:23 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.857
$ 1.857$ 1.857
24 שעות נמוך
$ 2.006
$ 2.006$ 2.006
גבוה 24 שעות

$ 1.857
$ 1.857$ 1.857

$ 2.006
$ 2.006$ 2.006

--
----

--
----

0.00%

-7.42%

-11.37%

-11.37%

Clanker Index (CLX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.857. במהלך 24 השעות האחרונות, CLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.857 לבין שיא של $ 2.006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clanker Index (CLX) מידע שוק

--
----

$ 3.86
$ 3.86$ 3.86

$ 501.53K
$ 501.53K$ 501.53K

--
----

270,077.73
270,077.73 270,077.73

BASE

שווי השוק הנוכחי של Clanker Index הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.86. ההיצע במחזור של CLX הוא --, עם היצע כולל של 270077.73. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 501.53K.

Clanker Index (CLX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Clanker Indexהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.14883-7.42%
30 ימים$ -0.045-2.37%
60 ימים$ +0.332+21.77%
90 ימים$ +0.452+32.17%
Clanker Index שינוי מחיר היום

היום,CLX רשם שינוי של $ -0.14883 (-7.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Clanker Index שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.045 (-2.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Clanker Index שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLX ראה שינוי של $ +0.332 (+21.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Clanker Index שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.452 (+32.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Clanker Index (CLX)?

בדוק את Clanker Index עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהClanker Index (CLX)

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Clanker Indexההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCLX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Clanker Indexאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךClanker Index לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Clanker Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Clanker Index (CLX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Clanker Index (CLX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Clanker Index.

בדוק את Clanker Index תחזית המחיר עכשיו‏!

Clanker Index (CLX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Clanker Index (CLX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Clanker Index (CLX)

מחפש איך לקנותClanker Index? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Clanker Indexב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLX למטבעות מקומיים

1 Clanker Index(CLX) ל VND
48,866.955
1 Clanker Index(CLX) ל AUD
A$2.85978
1 Clanker Index(CLX) ל GBP
1.37418
1 Clanker Index(CLX) ל EUR
1.57845
1 Clanker Index(CLX) ל USD
$1.857
1 Clanker Index(CLX) ל MYR
RM7.7994
1 Clanker Index(CLX) ל TRY
76.137
1 Clanker Index(CLX) ל JPY
¥272.979
1 Clanker Index(CLX) ל ARS
ARS$2,456.34675
1 Clanker Index(CLX) ל RUB
150.11988
1 Clanker Index(CLX) ל INR
162.58035
1 Clanker Index(CLX) ל IDR
Rp29,951.60871
1 Clanker Index(CLX) ל KRW
2,579.15016
1 Clanker Index(CLX) ל PHP
105.21762
1 Clanker Index(CLX) ל EGP
￡E.90.0645
1 Clanker Index(CLX) ל BRL
R$10.06494
1 Clanker Index(CLX) ל CAD
C$2.56266
1 Clanker Index(CLX) ל BDT
225.92262
1 Clanker Index(CLX) ל NGN
2,839.44585
1 Clanker Index(CLX) ל COP
$7,457.82342
1 Clanker Index(CLX) ל ZAR
R.32.62749
1 Clanker Index(CLX) ל UAH
76.97265
1 Clanker Index(CLX) ל VES
Bs259.98
1 Clanker Index(CLX) ל CLP
$1,782.72
1 Clanker Index(CLX) ל PKR
Rs526.49664
1 Clanker Index(CLX) ל KZT
993.56928
1 Clanker Index(CLX) ל THB
฿60.24108
1 Clanker Index(CLX) ל TWD
NT$56.60136
1 Clanker Index(CLX) ל AED
د.إ6.81519
1 Clanker Index(CLX) ל CHF
Fr1.4856
1 Clanker Index(CLX) ל HKD
HK$14.50317
1 Clanker Index(CLX) ל AMD
֏710.93388
1 Clanker Index(CLX) ל MAD
.د.م16.713
1 Clanker Index(CLX) ל MXN
$34.59591
1 Clanker Index(CLX) ל SAR
ريال6.96375
1 Clanker Index(CLX) ל PLN
6.75948
1 Clanker Index(CLX) ל RON
лв8.00367
1 Clanker Index(CLX) ל SEK
kr17.67864
1 Clanker Index(CLX) ל BGN
лв3.10119
1 Clanker Index(CLX) ל HUF
Ft631.1943
1 Clanker Index(CLX) ל CZK
38.95986
1 Clanker Index(CLX) ל KWD
د.ك0.566385
1 Clanker Index(CLX) ל ILS
6.25809
1 Clanker Index(CLX) ל AOA
Kz1,692.78549
1 Clanker Index(CLX) ל BHD
.د.ب0.700089
1 Clanker Index(CLX) ל BMD
$1.857
1 Clanker Index(CLX) ל DKK
kr11.84766
1 Clanker Index(CLX) ל HNL
L48.61626
1 Clanker Index(CLX) ל MUR
84.75348
1 Clanker Index(CLX) ל NAD
$32.55321
1 Clanker Index(CLX) ל NOK
kr18.73713
1 Clanker Index(CLX) ל NZD
$3.1569
1 Clanker Index(CLX) ל PAB
B/.1.857
1 Clanker Index(CLX) ל PGK
K7.83654
1 Clanker Index(CLX) ל QAR
ر.ق6.74091
1 Clanker Index(CLX) ל RSD
дин.185.92284

Clanker Index מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Clanker Index, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרClanker Index הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Clanker Index

כמה שווה Clanker Index (CLX) היום?
החי CLXהמחיר ב USD הוא 1.857 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLX ל USD?
המחיר הנוכחי של CLX ל USD הוא $ 1.857. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Clanker Index?
שווי השוק של CLX הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLX?
ההיצע במחזור של CLX הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLX?
‏‏CLX השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLX?
CLX ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CLX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLX הוא $ 3.86 USD.
האם CLX יעלה השנה?
CLX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:23 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CLX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CLX
CLX
USD
USD

1 CLX = 1.857 USD

מסחרCLX

USDTCLX
$1.857
$1.857$1.857
-7.42%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד