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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Yei Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Yei Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Yei Finance (CLO) ניתוח טכני היום

Yei Finance (CLO) ניתוח טכני היום

דף Yei Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CLO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Yei Finance למטה.

Yei Finance (CLO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.106---8.33%-12.74%+55.63%
למידע נוסף על Yei Finance מחיר

Yei Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Yei Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 7
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 3קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1064
0.1063
R2
0.1063
0.1063
R1
0.1063
0.1063
PP
0.1062
0.1062
S1
0.1062
0.1062
S2
0.1061
0.1062
S3
0.1061
0.1061

Yei Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.65M
$7.00 M
$7.65 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.29 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.25 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.80 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.80 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Yei Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהCLOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Yei Finance

סחור ב Yei Finance (CLO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Yei Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCLO
$0.106
$0.106$0.106
-1.73%
1.85M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CLO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CLO
CLO
USD
USD

1 CLO = 0.106 USD

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