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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tokenbot, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tokenbot, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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tokenbot (CLANKER) ניתוח טכני היום

tokenbot (CLANKER) ניתוח טכני היום

דף tokenbot הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CLANKER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של tokenbot למטה.

tokenbot (CLANKER) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$12.9--+4.11%-6.46%-43.38%
למידע נוסף על tokenbot מחיר

Tokenbot אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tokenbot במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 2
קנה 6
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
12.98
12.97
R2
12.97
12.9585
R1
12.95
12.9514
PP
12.94
12.94
S1
12.9199
12.9285
S2
12.9099
12.9214
S3
12.8899
12.9099

Tokenbot אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.14M
$1.54 M
$1.67 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Tokenbot זרימת הון

זרימת נטו פנימהCLANKERUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M12.90
2026-08-20-$0.01 M13.05
2026-08-19$0.03 M12.75
2026-08-18-$0.01 M12.20
2026-08-17-$0.01 M12.59

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על tokenbot

סחור ב tokenbot (CLANKER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב tokenbot מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCLANKER
$12.92
$12.92$12.92
-0.84%
5.06K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CLANKER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 12.9 USD

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