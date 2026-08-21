tokenbot (CLANKER) ניתוח טכני היום דף tokenbot הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CLANKER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של tokenbot למטה. הירשם

tokenbot (CLANKER) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $12.9 -- +4.11% -6.46% -43.38%

Tokenbot אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tokenbot במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 2 קנה 6 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 12.98 12.97 R2 12.97 12.9585 R1 12.95 12.9514 PP 12.94 12.94 S1 12.9199 12.9285 S2 12.9099 12.9214 S3 12.8899 12.9099

Tokenbot אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.14M $1.54 M $1.67 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.05 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Tokenbot זרימת הון זרימת נטו פנימה CLANKERUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 12.90 2026-08-20 -$0.01 M 13.05 2026-08-19 $0.03 M 12.75 2026-08-18 -$0.01 M 12.20 2026-08-17 -$0.01 M 12.59 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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