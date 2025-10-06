Cirrca מחיר היום

מחיר Cirrca (CIRRCA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00054, עם שינוי של 14.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CIRRCA ל USD הוא $ 0.00054 לכל CIRRCA.

Cirrca כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CIRRCA. ב‑24 השעות האחרונות, CIRRCA סחר בין $ 0.00053 (נמוך) ל $ 0.00074 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CIRRCA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -41.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.40K.

Cirrca (CIRRCA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Cirrca הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.40K. ההיצע במחזור של CIRRCA הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.00K.