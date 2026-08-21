Chonketha Wet Beaver מחיר היום

מחיר Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.007438, עם שינוי של 2.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHONKETHA ל ILS הוא ₪ 0.007438 לכל CHONKETHA.

Chonketha Wet Beaver כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CHONKETHA. ב‑24 השעות האחרונות, CHONKETHA סחר בין ₪ 0.006778 (נמוך) ל ₪ 0.0088 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CHONKETHA נע ב +3.47% בשעה האחרונה ו +20.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.59K.

Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 58.59K₪ 58.59K ₪ 58.59K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 7.44M₪ 7.44M ₪ 7.44M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,900,000 999,900,000 999,900,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Chonketha Wet Beaver הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.59K. ההיצע במחזור של CHONKETHA הוא --, עם היצע כולל של 999900000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 7.44M.