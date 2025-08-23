עוד על CHILLHOUSE

Chill House סֵמֶל

Chill House מְחִיר(CHILLHOUSE)

1 CHILLHOUSE ל USDמחיר חי:

$0.013336
USD
Chill House (CHILLHOUSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:01 (UTC+8)

Chill House (CHILLHOUSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.58%

-4.35%

-0.69%

-0.69%

Chill House (CHILLHOUSE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.013343. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLHOUSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.013159 לבין שיא של $ 0.016396, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLHOUSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLHOUSE השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chill House (CHILLHOUSE) מידע שוק

$ 54.79K
$ 54.79K

SOL

שווי השוק הנוכחי של Chill House הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.79K. ההיצע במחזור של CHILLHOUSE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Chill House (CHILLHOUSE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chill Houseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006065-4.35%
30 ימים$ +0.00454+51.57%
60 ימים$ -0.002267-14.53%
90 ימים$ +0.003343+33.43%
Chill House שינוי מחיר היום

היום,CHILLHOUSE רשם שינוי של $ -0.0006065 (-4.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chill House שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00454 (+51.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chill House שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHILLHOUSE ראה שינוי של $ -0.002267 (-14.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chill House שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003343 (+33.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chill House (CHILLHOUSE)?

בדוק את Chill House עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chill Houseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCHILLHOUSE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chill Houseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChill House לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Chill Houseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chill House (CHILLHOUSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chill House (CHILLHOUSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chill House.

בדוק את Chill House תחזית המחיר עכשיו‏!

Chill House (CHILLHOUSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chill House (CHILLHOUSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHILLHOUSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chill House (CHILLHOUSE)

מחפש איך לקנותChill House? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chill Houseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CHILLHOUSE למטבעות מקומיים

Chill House מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chill House, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chill House

כמה שווה Chill House (CHILLHOUSE) היום?
החי CHILLHOUSEהמחיר ב USD הוא 0.013343 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHILLHOUSE ל USD?
המחיר הנוכחי של CHILLHOUSE ל USD הוא $ 0.013343. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chill House?
שווי השוק של CHILLHOUSE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHILLHOUSE?
ההיצע במחזור של CHILLHOUSE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHILLHOUSE?
‏‏CHILLHOUSE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHILLHOUSE?
CHILLHOUSE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CHILLHOUSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHILLHOUSE הוא $ 54.79K USD.
האם CHILLHOUSE יעלה השנה?
CHILLHOUSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHILLHOUSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:18:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CHILLHOUSE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CHILLHOUSE
CHILLHOUSE
USD
USD

1 CHILLHOUSE = 0.013343 USD

