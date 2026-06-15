Cheqd מחיר היום

מחיר Cheqd (CHEQ) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.003627, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHEQ ל ILS הוא ₪ 0.003627 לכל CHEQ.

Cheqd כרגע מדורג במקום #1556 לפי שווי שוק של ₪ 2.33M, עם היצע במחזור של 642.49M CHEQ. ב‑24 השעות האחרונות, CHEQ סחר בין ₪ 0.002622 (נמוך) ל ₪ 0.004152 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.0397620310420115294, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0042700171722269712.

ביצועים לטווח קצר, CHEQ נע ב +6.89% בשעה האחרונה ו +82.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 37.31K.

Cheqd (CHEQ) מידע שוק

דירוג No.1556 שווי שוק ₪ 2.33M₪ 2.33M ₪ 2.33M נפח (24 שעות) ₪ 37.31K₪ 37.31K ₪ 37.31K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.51M₪ 4.51M ₪ 4.51M אספקת מחזור 642.49M 642.49M 642.49M מקסימום היצע 1,243,225,903 1,243,225,903 1,243,225,903 אספקה כוללת 1,269,692,454 1,269,692,454 1,269,692,454 שיעור מחזור 51.67% בלוקצ'יין ציבורי CHEQ

שווי השוק הנוכחי של Cheqd הוא ₪ 2.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 37.31K. ההיצע במחזור של CHEQ הוא 642.49M, עם היצע כולל של 1269692454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.51M.