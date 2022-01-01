Cheems (CHEEMS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cheems (CHEEMS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cheems (CHEEMS) מידע “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. אתר רשמי: https://cheems.pet/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 קנה CHEEMSעכשיו!

Cheems (CHEEMS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cheems (CHEEMS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 227.69M $ 227.69M $ 227.69M ההיצע הכולל: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T אספקה במחזור: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (שווי מדולל מלא): $ 247.34M $ 247.34M $ 247.34M שיא כל הזמנים: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 שפל כל הזמנים: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 מחיר נוכחי: $ 0.0000012144 $ 0.0000012144 $ 0.0000012144 למידע נוסף על Cheems (CHEEMS) מחיר

Cheems (CHEEMS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cheems (CHEEMS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CHEEMS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CHEEMSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CHEEMSטוקניומיקה, חקרו אתCHEEMSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CHEEMS מעוניין להוסיף את Cheems (CHEEMS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CHEEMS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CHEEMS ב-MEXC עכשיו!

Cheems (CHEEMS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CHEEMSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CHEEMS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CHEEMS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CHEEMS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CHEEMS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CHEEMSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

