עוד על CGPU

CGPU מידע על מחיר

CGPU מסמך לבן

CGPU אתר רשמי

CGPU טוקניומיקה

CGPU תחזית מחיר

CGPU היסטוריה

CGPU מדריך קנייה

CGPUממיר מטבעות לפיאט

CGPU ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ChainGPU סֵמֶל

ChainGPU מְחִיר(CGPU)

1 CGPU ל USDמחיר חי:

$0.4275
$0.4275$0.4275
-4.34%1D
USD
ChainGPU (CGPU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:20 (UTC+8)

ChainGPU (CGPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4268
$ 0.4268$ 0.4268
24 שעות נמוך
$ 0.5085
$ 0.5085$ 0.5085
גבוה 24 שעות

$ 0.4268
$ 0.4268$ 0.4268

$ 0.5085
$ 0.5085$ 0.5085

--
----

--
----

0.00%

-4.34%

-11.64%

-11.64%

ChainGPU (CGPU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4275. במהלך 24 השעות האחרונות, CGPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4268 לבין שיא של $ 0.5085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGPU השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChainGPU (CGPU) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 561.70
$ 561.70$ 561.70

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של ChainGPU הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 561.70. ההיצע במחזור של CGPU הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28M.

ChainGPU (CGPU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ChainGPUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.019395-4.34%
30 ימים$ -3.4145-88.88%
60 ימים$ -1.2754-74.90%
90 ימים$ -1.7346-80.23%
ChainGPU שינוי מחיר היום

היום,CGPU רשם שינוי של $ -0.019395 (-4.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ChainGPU שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -3.4145 (-88.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ChainGPU שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CGPU ראה שינוי של $ -1.2754 (-74.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ChainGPU שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.7346 (-80.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ChainGPU (CGPU)?

בדוק את ChainGPU עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChainGPU (CGPU)

Access global GPU resources effortlessly.

ChainGPU זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ChainGPUההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCGPU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ChainGPUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChainGPU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ChainGPUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ChainGPU (CGPU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ChainGPU (CGPU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ChainGPU.

בדוק את ChainGPU תחזית המחיר עכשיו‏!

ChainGPU (CGPU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ChainGPU (CGPU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGPU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ChainGPU (CGPU)

מחפש איך לקנותChainGPU? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ChainGPUב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CGPU למטבעות מקומיים

1 ChainGPU(CGPU) ל VND
11,249.6625
1 ChainGPU(CGPU) ל AUD
A$0.654075
1 ChainGPU(CGPU) ל GBP
0.31635
1 ChainGPU(CGPU) ל EUR
0.363375
1 ChainGPU(CGPU) ל USD
$0.4275
1 ChainGPU(CGPU) ל MYR
RM1.7955
1 ChainGPU(CGPU) ל TRY
17.523225
1 ChainGPU(CGPU) ל JPY
¥62.8425
1 ChainGPU(CGPU) ל ARS
ARS$573.8247
1 ChainGPU(CGPU) ל RUB
34.56765
1 ChainGPU(CGPU) ל INR
37.4148
1 ChainGPU(CGPU) ל IDR
Rp6,895.160325
1 ChainGPU(CGPU) ל KRW
593.7462
1 ChainGPU(CGPU) ל PHP
24.22215
1 ChainGPU(CGPU) ל EGP
￡E.20.738025
1 ChainGPU(CGPU) ל BRL
R$2.312775
1 ChainGPU(CGPU) ל CAD
C$0.58995
1 ChainGPU(CGPU) ל BDT
52.00965
1 ChainGPU(CGPU) ל NGN
653.668875
1 ChainGPU(CGPU) ל COP
$1,710
1 ChainGPU(CGPU) ל ZAR
R.7.5069
1 ChainGPU(CGPU) ל UAH
17.719875
1 ChainGPU(CGPU) ל VES
Bs59.85
1 ChainGPU(CGPU) ל CLP
$410.4
1 ChainGPU(CGPU) ל PKR
Rs121.2048
1 ChainGPU(CGPU) ל KZT
228.7296
1 ChainGPU(CGPU) ל THB
฿13.855275
1 ChainGPU(CGPU) ל TWD
NT$13.025925
1 ChainGPU(CGPU) ל AED
د.إ1.568925
1 ChainGPU(CGPU) ל CHF
Fr0.342
1 ChainGPU(CGPU) ל HKD
HK$3.338775
1 ChainGPU(CGPU) ל AMD
֏163.6641
1 ChainGPU(CGPU) ל MAD
.د.م3.8475
1 ChainGPU(CGPU) ל MXN
$7.938675
1 ChainGPU(CGPU) ל SAR
ريال1.603125
1 ChainGPU(CGPU) ל PLN
1.5561
1 ChainGPU(CGPU) ל RON
лв1.842525
1 ChainGPU(CGPU) ל SEK
kr4.065525
1 ChainGPU(CGPU) ל BGN
лв0.713925
1 ChainGPU(CGPU) ל HUF
Ft145.1106
1 ChainGPU(CGPU) ל CZK
8.964675
1 ChainGPU(CGPU) ל KWD
د.ك0.1303875
1 ChainGPU(CGPU) ל ILS
1.4364
1 ChainGPU(CGPU) ל AOA
Kz389.696175
1 ChainGPU(CGPU) ל BHD
.د.ب0.1611675
1 ChainGPU(CGPU) ל BMD
$0.4275
1 ChainGPU(CGPU) ל DKK
kr2.723175
1 ChainGPU(CGPU) ל HNL
L11.19195
1 ChainGPU(CGPU) ל MUR
19.5111
1 ChainGPU(CGPU) ל NAD
$7.494075
1 ChainGPU(CGPU) ל NOK
kr4.304925
1 ChainGPU(CGPU) ל NZD
$0.72675
1 ChainGPU(CGPU) ל PAB
B/.0.4275
1 ChainGPU(CGPU) ל PGK
K1.80405
1 ChainGPU(CGPU) ל QAR
ر.ق1.551825
1 ChainGPU(CGPU) ל RSD
дин.42.797025

ChainGPU מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ChainGPU, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChainGPU הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ChainGPU

כמה שווה ChainGPU (CGPU) היום?
החי CGPUהמחיר ב USD הוא 0.4275 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGPU ל USD?
המחיר הנוכחי של CGPU ל USD הוא $ 0.4275. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ChainGPU?
שווי השוק של CGPU הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGPU?
ההיצע במחזור של CGPU הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGPU?
‏‏CGPU השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGPU?
CGPU ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CGPU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGPU הוא $ 561.70 USD.
האם CGPU יעלה השנה?
CGPU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGPU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:20 (UTC+8)

ChainGPU (CGPU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CGPU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CGPU
CGPU
USD
USD

1 CGPU = 0.4275 USD

מסחרCGPU

USDTCGPU
$0.4275
$0.4275$0.4275
-4.34%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד