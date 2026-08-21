Centrifuge (CFG) ניתוח טכני היום דף Centrifuge הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CFG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Centrifuge למטה. הירשם

Centrifuge (CFG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1336 -- -11.99% -27.20% -50.96%

Centrifuge אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Centrifuge במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 4 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 8 נייטרלי 3 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1333 0.1333 R2 0.1333 0.1332 R1 0.1332 0.1332 PP 0.1332 0.1332 S1 0.1331 0.1331 S2 0.1331 0.1331 S3 0.133 0.1331

Centrifuge אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.28M $1.70 M $1.99 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.02 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Centrifuge זרימת הון זרימת נטו פנימה CFGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.11 M 0.13 2026-08-20 $0.25 M 0.13 2026-08-19 -$0.29 M 0.14 2026-08-18 $0.03 M 0.16 2026-08-17 $0.06 M 0.16 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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