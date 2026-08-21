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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Centrifuge, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Centrifuge, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Centrifuge (CFG) ניתוח טכני היום

Centrifuge (CFG) ניתוח טכני היום

דף Centrifuge הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CFG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Centrifuge למטה.

Centrifuge (CFG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1336---11.99%-27.20%-50.96%
למידע נוסף על Centrifuge מחיר

Centrifuge אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Centrifuge במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 4
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 3קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1333
0.1333
R2
0.1333
0.1332
R1
0.1332
0.1332
PP
0.1332
0.1332
S1
0.1331
0.1331
S2
0.1331
0.1331
S3
0.133
0.1331

Centrifuge אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.28M
$1.70 M
$1.99 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.02 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Centrifuge זרימת הון

זרימת נטו פנימהCFGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.11 M0.13
2026-08-20$0.25 M0.13
2026-08-19-$0.29 M0.14
2026-08-18$0.03 M0.16
2026-08-17$0.06 M0.16

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Centrifuge (CFG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Centrifuge מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCFG
$0.1337
$0.1337$0.1337
-0.59%
991.68K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CFG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0.1336 USD

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