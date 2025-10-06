CeluvPlay מחיר היום

מחיר CeluvPlay (CELB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010988, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CELB ל USD הוא $ 0.00010988 לכל CELB.

CeluvPlay כרגע מדורג במקום #3396 לפי שווי שוק של $ 26.23K, עם היצע במחזור של 238.75M CELB. ב‑24 השעות האחרונות, CELB סחר בין $ 0.00010815 (נמוך) ל $ 0.00011321 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.013001119987893436, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000073835719290427.

ביצועים לטווח קצר, CELB נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -9.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.16K.

CeluvPlay (CELB) מידע שוק

דירוג No.3396 שווי שוק $ 26.23K נפח (24 שעות) $ 56.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 549.40K אספקת מחזור 238.75M מקסימום היצע 5,000,000,000 אספקה כוללת 5,000,000,000 שיעור מחזור 4.77% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של CeluvPlay הוא $ 26.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.16K. ההיצע במחזור של CELB הוא 238.75M, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 549.40K.