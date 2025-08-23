עוד על CDT

CheckDot סֵמֶל

CheckDot מְחִיר(CDT)

1 CDT ל USDמחיר חי:

$0.1013
$0.1013$0.1013
-0.97%1D
USD
CheckDot (CDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:29:45 (UTC+8)

CheckDot (CDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0983
$ 0.0983$ 0.0983
24 שעות נמוך
$ 0.1079
$ 0.1079$ 0.1079
גבוה 24 שעות

$ 0.0983
$ 0.0983$ 0.0983

$ 0.1079
$ 0.1079$ 0.1079

$ 1.2931717380255459
$ 1.2931717380255459$ 1.2931717380255459

$ 0.012415128747254563
$ 0.012415128747254563$ 0.012415128747254563

0.00%

-0.97%

-2.97%

-2.97%

CheckDot (CDT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1013. במהלך 24 השעות האחרונות, CDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0983 לבין שיא של $ 0.1079, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2931717380255459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012415128747254563.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CheckDot (CDT) מידע שוק

No.2215

$ 784.63K
$ 784.63K$ 784.63K

$ 4.37K
$ 4.37K$ 4.37K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

7.75M
7.75M 7.75M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,897,864.25
9,897,864.25 9,897,864.25

77.45%

ETH

שווי השוק הנוכחי של CheckDot הוא $ 784.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.37K. ההיצע במחזור של CDT הוא 7.75M, עם היצע כולל של 9897864.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

CheckDot (CDT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CheckDotהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000992-0.97%
30 ימים$ -0.0071-6.55%
60 ימים$ +0.0204+25.21%
90 ימים$ +0.0065+6.85%
CheckDot שינוי מחיר היום

היום,CDT רשם שינוי של $ -0.000992 (-0.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CheckDot שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0071 (-6.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CheckDot שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CDT ראה שינוי של $ +0.0204 (+25.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CheckDot שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0065 (+6.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CheckDot (CDT)?

בדוק את CheckDot עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCheckDot (CDT)

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

CheckDot זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CheckDotההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCDT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CheckDotאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCheckDot לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CheckDotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CheckDot (CDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CheckDot (CDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CheckDot.

בדוק את CheckDot תחזית המחיר עכשיו‏!

CheckDot (CDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CheckDot (CDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CheckDot (CDT)

מחפש איך לקנותCheckDot? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CheckDotב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CDT למטבעות מקומיים

1 CheckDot(CDT) ל VND
2,665.7095
1 CheckDot(CDT) ל AUD
A$0.154989
1 CheckDot(CDT) ל GBP
0.074962
1 CheckDot(CDT) ל EUR
0.086105
1 CheckDot(CDT) ל USD
$0.1013
1 CheckDot(CDT) ל MYR
RM0.42546
1 CheckDot(CDT) ל TRY
4.152287
1 CheckDot(CDT) ל JPY
¥14.8911
1 CheckDot(CDT) ל ARS
ARS$135.972964
1 CheckDot(CDT) ל RUB
8.191118
1 CheckDot(CDT) ל INR
8.865776
1 CheckDot(CDT) ל IDR
Rp1,633.870739
1 CheckDot(CDT) ל KRW
140.693544
1 CheckDot(CDT) ל PHP
5.739658
1 CheckDot(CDT) ל EGP
￡E.4.914063
1 CheckDot(CDT) ל BRL
R$0.548033
1 CheckDot(CDT) ל CAD
C$0.139794
1 CheckDot(CDT) ל BDT
12.324158
1 CheckDot(CDT) ל NGN
154.892765
1 CheckDot(CDT) ל COP
$405.2
1 CheckDot(CDT) ל ZAR
R.1.778828
1 CheckDot(CDT) ל UAH
4.198885
1 CheckDot(CDT) ל VES
Bs14.182
1 CheckDot(CDT) ל CLP
$97.248
1 CheckDot(CDT) ל PKR
Rs28.720576
1 CheckDot(CDT) ל KZT
54.199552
1 CheckDot(CDT) ל THB
฿3.283133
1 CheckDot(CDT) ל TWD
NT$3.086611
1 CheckDot(CDT) ל AED
د.إ0.371771
1 CheckDot(CDT) ל CHF
Fr0.08104
1 CheckDot(CDT) ל HKD
HK$0.791153
1 CheckDot(CDT) ל AMD
֏38.781692
1 CheckDot(CDT) ל MAD
.د.م0.9117
1 CheckDot(CDT) ל MXN
$1.881141
1 CheckDot(CDT) ל SAR
ريال0.379875
1 CheckDot(CDT) ל PLN
0.368732
1 CheckDot(CDT) ל RON
лв0.436603
1 CheckDot(CDT) ל SEK
kr0.963363
1 CheckDot(CDT) ל BGN
лв0.169171
1 CheckDot(CDT) ל HUF
Ft34.385272
1 CheckDot(CDT) ל CZK
2.124261
1 CheckDot(CDT) ל KWD
د.ك0.0308965
1 CheckDot(CDT) ל ILS
0.340368
1 CheckDot(CDT) ל AOA
Kz92.342041
1 CheckDot(CDT) ל BHD
.د.ب0.0381901
1 CheckDot(CDT) ל BMD
$0.1013
1 CheckDot(CDT) ל DKK
kr0.645281
1 CheckDot(CDT) ל HNL
L2.652034
1 CheckDot(CDT) ל MUR
4.623332
1 CheckDot(CDT) ל NAD
$1.775789
1 CheckDot(CDT) ל NOK
kr1.020091
1 CheckDot(CDT) ל NZD
$0.17221
1 CheckDot(CDT) ל PAB
B/.0.1013
1 CheckDot(CDT) ל PGK
K0.427486
1 CheckDot(CDT) ל QAR
ر.ق0.367719
1 CheckDot(CDT) ל RSD
дин.10.141143

CheckDot מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CheckDot, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCheckDot הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CheckDot

כמה שווה CheckDot (CDT) היום?
החי CDTהמחיר ב USD הוא 0.1013 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CDT ל USD?
המחיר הנוכחי של CDT ל USD הוא $ 0.1013. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CheckDot?
שווי השוק של CDT הוא $ 784.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CDT?
ההיצע במחזור של CDT הוא 7.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CDT?
‏‏CDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2931717380255459 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CDT?
CDT ‏‏רשם מחירATL של 0.012415128747254563 USD.
מהו נפח המסחר של CDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CDT הוא $ 4.37K USD.
האם CDT יעלה השנה?
CDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:29:45 (UTC+8)

כתב ויתור

