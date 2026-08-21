Canton Network (CC) ניתוח טכני היום דף Canton Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Canton Network למטה. הירשם

Canton Network (CC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09894 -- +1.75% -22.07% -37.03%

Canton Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Canton Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 2 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 0 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.09879 0.09878 R2 0.09878 0.09878 R1 0.09878 0.09878 PP 0.09877 0.09877 S1 0.09877 0.09877 S2 0.09876 0.09877 S3 0.09876 0.09876

Canton Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.84M $6.68 M $7.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.49 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.51 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.98 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.95 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Canton Network זרימת הון זרימת נטו פנימה CCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 0.10 2026-08-20 $0.16 M 0.10 2026-08-19 -$0.06 M 0.09 2026-08-18 $0.03 M 0.09 2026-08-17 -$0.25 M 0.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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