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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Canton Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Canton Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Canton Network (CC) ניתוח טכני היום

Canton Network (CC) ניתוח טכני היום

דף Canton Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Canton Network למטה.

Canton Network (CC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09894--+1.75%-22.07%-37.03%
למידע נוסף על Canton Network מחיר

Canton Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Canton Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 2
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 0קנה 11
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.09879
0.09878
R2
0.09878
0.09878
R1
0.09878
0.09878
PP
0.09877
0.09877
S1
0.09877
0.09877
S2
0.09876
0.09877
S3
0.09876
0.09876

Canton Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.84M
$6.68 M
$7.52 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.51 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.98 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.95 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Canton Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהCCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.10
2026-08-20$0.16 M0.10
2026-08-19-$0.06 M0.09
2026-08-18$0.03 M0.09
2026-08-17-$0.25 M0.09

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Canton Network (CC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Canton Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCC
$0.09908
$0.09908$0.09908
-3.55%
4.74M (USDT)
/USDCCC
$0.09891
$0.09891$0.09891
-3.71%
555.63K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CC
CC
USD
USD

1 CC = 0.09894 USD

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