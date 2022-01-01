CARBIFY (CBY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CARBIFY (CBY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CARBIFY (CBY) מידע Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2. אתר רשמי: https://carbify.io מסמך לבן: https://docs.carbify.io סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c קנה CBYעכשיו!

CARBIFY (CBY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CARBIFY (CBY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 39.99M $ 39.99M $ 39.99M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M שיא כל הזמנים: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 שפל כל הזמנים: $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 מחיר נוכחי: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 למידע נוסף על CARBIFY (CBY) מחיר

CARBIFY (CBY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CARBIFY (CBY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CBY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CBYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CBYטוקניומיקה, חקרו אתCBYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CBY מעוניין להוסיף את CARBIFY (CBY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CBY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CBY ב-MEXC עכשיו!

CARBIFY (CBY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CBYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CBY עכשיו את היסטוריית המחירים!

CBY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CBY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CBY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CBYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

