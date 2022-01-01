CREDBULL (CBL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CREDBULL (CBL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CREDBULL (CBL) מידע Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. אתר רשמי: https://credbull.io/ מסמך לבן: https://docs.credbull.io/docs/litepaper סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6

CREDBULL (CBL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CREDBULL (CBL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 187.60K $ 187.60K $ 187.60K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 203.67M $ 203.67M $ 203.67M FDV (שווי מדולל מלא): $ 921.10K $ 921.10K $ 921.10K שיא כל הזמנים: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 שפל כל הזמנים: $ 0.000901363157348172 $ 0.000901363157348172 $ 0.000901363157348172 מחיר נוכחי: $ 0.0009211 $ 0.0009211 $ 0.0009211 למידע נוסף על CREDBULL (CBL) מחיר

CREDBULL (CBL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CREDBULL (CBL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CBL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CBLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CBLטוקניומיקה, חקרו אתCBLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

