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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Catizen, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Catizen, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Catizen (CATI) ניתוח טכני היום

Catizen (CATI) ניתוח טכני היום

דף Catizen הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CATI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Catizen למטה.

Catizen (CATI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04848--+4.01%+19.94%-0.92%
למידע נוסף על Catizen מחיר

Catizen אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Catizen במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 19
נייטרלי 3
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 3קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04843
0.04842
R2
0.04842
0.04842
R1
0.04842
0.04842
PP
0.04841
0.04841
S1
0.04841
0.04841
S2
0.0484
0.04841
S3
0.0484
0.0484

Catizen אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.46M
$6.90 M
$7.36 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.21 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.45 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.47 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Catizen זרימת הון

זרימת נטו פנימהCATIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.05
2026-08-20$0.02 M0.05
2026-08-19-$0.02 M0.05
2026-08-18$0.01 M0.05
2026-08-17$0.00 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Catizen

סחור ב Catizen (CATI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Catizen מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCATI
$0.04848
$0.04848$0.04848
-4.20%
1.40M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CATI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CATI
CATI
USD
USD

1 CATI = 0.04848 USD

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