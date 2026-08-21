Catizen (CATI) ניתוח טכני היום דף Catizen הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CATI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Catizen למטה. הירשם

Catizen (CATI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04848 -- +4.01% +19.94% -0.92%

Catizen אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Catizen במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 19 נייטרלי 3 קנה 4 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 3 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04843 0.04842 R2 0.04842 0.04842 R1 0.04842 0.04842 PP 0.04841 0.04841 S1 0.04841 0.04841 S2 0.0484 0.04841 S3 0.0484 0.0484

Catizen אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.46M $6.90 M $7.36 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.21 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.45 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.47 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Catizen זרימת הון זרימת נטו פנימה CATIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.05 2026-08-20 $0.02 M 0.05 2026-08-19 -$0.02 M 0.05 2026-08-18 $0.01 M 0.05 2026-08-17 $0.00 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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