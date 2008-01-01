Catecoin (CATE) ניתוח טכני היום דף Catecoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CATE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Catecoin למטה. הירשם

Catecoin (CATE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0262 -- +40.11% +1,646.66% +1,646.66%

Catecoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Catecoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 1 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 9 נייטרלי 1 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.026012 0.025976 R2 0.025976 0.025934 R1 0.025903 0.025908 PP 0.025867 0.025867 S1 0.025794 0.025825 S2 0.025758 0.025799 S3 0.025685 0.025758

Catecoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.05M $0.07 M $0.12 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.09M קניות פעילות ל-3 ימים $3.33 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.42 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.08M קניות פעילות ל-7 ימים $4.15 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.23 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Catecoin זרימת הון זרימת נטו פנימה CATEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Catecoin (CATE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Catecoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 CATE $0.025658 $0.025658 $0.025658 +52.61% 3.22M (USDT) סַחַר / USDT CATE $0.02618 $0.02618 $0.02618 +57.99% 18.17M (USDT) סַחַר