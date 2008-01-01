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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Catecoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Catecoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Catecoin (CATE) ניתוח טכני היום

Catecoin (CATE) ניתוח טכני היום

דף Catecoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CATE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Catecoin למטה.

Catecoin (CATE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0262--+40.11%+1,646.66%+1,646.66%
למידע נוסף על Catecoin מחיר

Catecoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Catecoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 9נייטרלי 1קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.026012
0.025976
R2
0.025976
0.025934
R1
0.025903
0.025908
PP
0.025867
0.025867
S1
0.025794
0.025825
S2
0.025758
0.025799
S3
0.025685
0.025758

Catecoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.05M
$0.07 M
$0.12 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$3.33 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$3.42 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.15 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.23 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Catecoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהCATEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Catecoin

סחור ב Catecoin (CATE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Catecoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1CATE
$0.025658
$0.025658$0.025658
+52.61%
3.22M (USDT)
/USDTCATE
$0.02618
$0.02618$0.02618
+57.99%
18.17M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CATE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0.0262 USD

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