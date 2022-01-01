Catdog (CATDOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Catdog (CATDOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Catdog (CATDOG) מידע The endless debate between cat and dog lovers has made its way into the crypto world, creating a divide among meme coin fans. That's what $CATDOG is here for, the token designed to unite both sides. By combining the charm of cats and dogs, $CATDOG aims to end this playful rivalry and build a strong, united community. Whether you're into felines or canines, $CATDOG brings the best of both worlds. Join us in bridging the gap and creating a harmonious future in crypto. It's time to end the cat vs. dog war once and for all with $CATDOG. אתר רשמי: https://www.cat-dog.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7 קנה CATDOGעכשיו!

Catdog (CATDOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Catdog (CATDOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 245.00K $ 245.00K $ 245.00K ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 245.00K $ 245.00K $ 245.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0009139 $ 0.0009139 $ 0.0009139 שפל כל הזמנים: $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 מחיר נוכחי: $ 0.00000245 $ 0.00000245 $ 0.00000245 למידע נוסף על Catdog (CATDOG) מחיר

Catdog (CATDOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Catdog (CATDOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CATDOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CATDOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CATDOGטוקניומיקה, חקרו אתCATDOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CATDOG מעוניין להוסיף את Catdog (CATDOG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CATDOG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CATDOG ב-MEXC עכשיו!

Catdog (CATDOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CATDOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CATDOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

CATDOG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CATDOG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CATDOG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CATDOGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!