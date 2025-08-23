עוד על CATBOY

Catboy סֵמֶל

Catboy מְחִיר(CATBOY)

1 CATBOY ל USDמחיר חי:

Catboy (CATBOY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:49 (UTC+8)

Catboy (CATBOY) מידע על מחיר (USD)

Catboy (CATBOY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00564. במהלך 24 השעות האחרונות, CATBOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00557 לבין שיא של $ 0.00588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATBOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22,304,509,027.959435, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000006174833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATBOY השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catboy (CATBOY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Catboy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.36K. ההיצע במחזור של CATBOY הוא 0.00, עם היצע כולל של 147537803.53282714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.

Catboy (CATBOY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Catboyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001198-2.08%
30 ימים$ -0.00098-14.81%
60 ימים$ +0.00044+8.46%
90 ימים$ -0.00244-30.20%
Catboy שינוי מחיר היום

היום,CATBOY רשם שינוי של $ -0.0001198 (-2.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Catboy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00098 (-14.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Catboy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CATBOY ראה שינוי של $ +0.00044 (+8.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Catboy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00244 (-30.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Catboy (CATBOY)?

בדוק את Catboy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCatboy (CATBOY)

Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs.

Catboy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Catboyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCATBOY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Catboyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCatboy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Catboyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Catboy (CATBOY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Catboy (CATBOY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Catboy.

בדוק את Catboy תחזית המחיר עכשיו‏!

Catboy (CATBOY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Catboy (CATBOY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CATBOY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Catboy (CATBOY)

מחפש איך לקנותCatboy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Catboyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Catboy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Catboy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCatboy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Catboy

כמה שווה Catboy (CATBOY) היום?
החי CATBOYהמחיר ב USD הוא 0.00564 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CATBOY ל USD?
המחיר הנוכחי של CATBOY ל USD הוא $ 0.00564. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Catboy?
שווי השוק של CATBOY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CATBOY?
ההיצע במחזור של CATBOY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CATBOY?
‏‏CATBOY השיג מחיר שיא (ATH) של 22,304,509,027.959435 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CATBOY?
CATBOY ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000006174833 USD.
מהו נפח המסחר של CATBOY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CATBOY הוא $ 99.36K USD.
האם CATBOY יעלה השנה?
CATBOY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CATBOY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:49 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

