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$1,000,000 TradFi Gala
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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Simons Cat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Simons Cat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Simons Cat (CAT) ניתוח טכני היום

Simons Cat (CAT) ניתוח טכני היום

דף Simons Cat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Simons Cat למטה.

Simons Cat (CAT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000001798--+11.95%+36.73%-0.45%
למידע נוסף על Simons Cat מחיר

Simons Cat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Simons Cat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 12
נייטרלי 7
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 10נייטרלי 3קנה 1
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000001795
0.000001794
R2
0.000001794
0.000001794
R1
0.000001794
0.000001794
PP
0.000001793
0.000001793
S1
0.000001793
0.000001793
S2
0.000001792
0.000001793
S3
0.000001792
0.000001792

Simons Cat אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.71M
$9.69 M
$10.40 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Simons Cat זרימת הון

זרימת נטו פנימהCATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.06 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Simons Cat (CAT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Simons Cat מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCAT
$0.000001798
$0.000001798$0.000001798
+0.16%
36.63B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000001798 USD

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