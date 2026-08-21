Simons Cat (CAT) ניתוח טכני היום דף Simons Cat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Simons Cat למטה. הירשם

Simons Cat (CAT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000001798 -- +11.95% +36.73% -0.45%

Simons Cat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Simons Cat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 12 נייטרלי 7 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 3 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 4 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000001795 0.000001794 R2 0.000001794 0.000001794 R1 0.000001794 0.000001794 PP 0.000001793 0.000001793 S1 0.000001793 0.000001793 S2 0.000001792 0.000001793 S3 0.000001792 0.000001792

Simons Cat אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.71M $9.69 M $10.40 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.11 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Simons Cat זרימת הון זרימת נטו פנימה CATUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.06 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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