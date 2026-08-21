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$1,000,000 TradFi Gala
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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cash Cat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cash Cat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Cash Cat (CASHCAT) ניתוח טכני היום

Cash Cat (CASHCAT) ניתוח טכני היום

דף Cash Cat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CASHCAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cash Cat למטה.

Cash Cat (CASHCAT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.12509---21.37%+82.29%+400.36%
למידע נוסף על Cash Cat מחיר

Cash Cat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cash Cat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 1
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.12606
0.12591
R2
0.12591
0.12574
R1
0.12562
0.12564
PP
0.12547
0.12547
S1
0.12518
0.1253
S2
0.12503
0.1252
S3
0.12474
0.12503

Cash Cat אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.25M
$1.12 M
$1.37 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.65 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.66 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.42 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.40 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cash Cat זרימת הון

זרימת נטו פנימהCASHCATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.13
2026-08-20$0.00 M0.13
2026-08-19$0.00 M0.10
2026-08-18$0.00 M0.11
2026-08-17$0.00 M0.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Cash Cat

סחור ב Cash Cat (CASHCAT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cash Cat מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCASHCAT
$0.12509
$0.12509$0.12509
-3.75%
10.78M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CASHCAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

1 CASHCAT = 0.12509 USD

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