Collector Crypt (CARDS) ניתוח טכני היום דף Collector Crypt הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CARDS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Collector Crypt למטה. הירשם

Collector Crypt (CARDS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1951 -- +19.12% +26.03% +62.43%

Collector Crypt זרימת הון זרימת נטו פנימה CARDSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.20 2026-08-20 $0.02 M 0.20 2026-08-19 $0.00 M 0.18 2026-08-18 $0.00 M 0.18 2026-08-17 -$0.01 M 0.18 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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