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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Collector Crypt, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Collector Crypt, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Collector Crypt (CARDS) ניתוח טכני היום

Collector Crypt (CARDS) ניתוח טכני היום

דף Collector Crypt הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CARDS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Collector Crypt למטה.

Collector Crypt (CARDS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1951--+19.12%+26.03%+62.43%
למידע נוסף על Collector Crypt מחיר

Collector Crypt זרימת הון

זרימת נטו פנימהCARDSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.20
2026-08-20$0.02 M0.20
2026-08-19$0.00 M0.18
2026-08-18$0.00 M0.18
2026-08-17-$0.01 M0.18

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Collector Crypt

סחור ב Collector Crypt (CARDS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Collector Crypt מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCARDS
$0.1951
$0.1951$0.1951
-2.33%
711.26K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CARDS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.1951 USD

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