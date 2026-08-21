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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cap, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cap, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Cap (CAP) ניתוח טכני היום

Cap (CAP) ניתוח טכני היום

דף Cap הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CAP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cap למטה.

Cap (CAP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06496--+15.19%+225.94%+2,498.40%
למידע נוסף על Cap מחיר

Cap אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cap במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 20
נייטרלי 1
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06494
0.06491
R2
0.06491
0.06487
R1
0.06485
0.06485
PP
0.06482
0.06482
S1
0.06476
0.06478
S2
0.06473
0.06476
S3
0.06467
0.06473

Cap אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.46M
$9.43 M
$10.89 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.87 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.93 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.08M
קניות פעילות ל-7 ימים
$13.35 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$13.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cap זרימת הון

זרימת נטו פנימהCAPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.17 M0.07
2026-08-20$0.18 M0.07
2026-08-19$0.19 M0.07
2026-08-18$0.39 M0.07
2026-08-17$0.54 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Cap (CAP) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCAP
$0.06496
$0.06496$0.06496
-5.67%
2.70M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CAP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CAP
CAP
USD
USD

1 CAP = 0.06496 USD

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