Camino Network סֵמֶל

Camino Network מְחִיר(CAM)

1 CAM ל USDמחיר חי:

$0.03643
$0.03643$0.03643
+0.02%1D
USD
Camino Network (CAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:34 (UTC+8)

Camino Network (CAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03616
$ 0.03616$ 0.03616
24 שעות נמוך
$ 0.03692
$ 0.03692$ 0.03692
גבוה 24 שעות

$ 0.03616
$ 0.03616$ 0.03616

$ 0.03692
$ 0.03692$ 0.03692

$ 0.19493305530344174
$ 0.19493305530344174$ 0.19493305530344174

$ 0.035789895949448994
$ 0.035789895949448994$ 0.035789895949448994

-0.22%

+0.02%

-2.78%

-2.78%

Camino Network (CAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03642. במהלך 24 השעות האחרונות, CAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03616 לבין שיא של $ 0.03692, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19493305530344174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.035789895949448994.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAM השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Camino Network (CAM) מידע שוק

No.1087

$ 11.85M
$ 11.85M$ 11.85M

$ 242.02K
$ 242.02K$ 242.02K

$ 36.42M
$ 36.42M$ 36.42M

325.42M
325.42M 325.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

917,499,341
917,499,341 917,499,341

32.54%

CAMINO

שווי השוק הנוכחי של Camino Network הוא $ 11.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 242.02K. ההיצע במחזור של CAM הוא 325.42M, עם היצע כולל של 917499341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.42M.

Camino Network (CAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Camino Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000073+0.02%
30 ימים$ -0.01434-28.26%
60 ימים$ -0.02475-40.47%
90 ימים$ -0.03658-50.11%
Camino Network שינוי מחיר היום

היום,CAM רשם שינוי של $ +0.0000073 (+0.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Camino Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01434 (-28.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Camino Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAM ראה שינוי של $ -0.02475 (-40.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Camino Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03658 (-50.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Camino Network (CAM)?

בדוק את Camino Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCamino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Camino Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Camino Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCamino Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Camino Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Camino Network (CAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Camino Network (CAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Camino Network.

בדוק את Camino Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Camino Network (CAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Camino Network (CAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Camino Network (CAM)

מחפש איך לקנותCamino Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Camino Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Camino Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Camino Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCamino Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Camino Network

כמה שווה Camino Network (CAM) היום?
החי CAMהמחיר ב USD הוא 0.03642 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAM ל USD?
המחיר הנוכחי של CAM ל USD הוא $ 0.03642. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Camino Network?
שווי השוק של CAM הוא $ 11.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAM?
ההיצע במחזור של CAM הוא 325.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAM?
‏‏CAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19493305530344174 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAM?
CAM ‏‏רשם מחירATL של 0.035789895949448994 USD.
מהו נפח המסחר של CAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAM הוא $ 242.02K USD.
האם CAM יעלה השנה?
CAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

